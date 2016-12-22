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Игорь Семшов войдет в тренерский штаб тульского «Арсенала»

Игорь Семшов войдет в тренерский штаб тульского «Арсенала»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов подтвердил информацию о вхождении в тренерский штаб тульского «Арсенала».

Об этом сообщает sports.ru со ссылкой на самого футболиста.

«Соглашение будет подписано, скорее всего, после Нового года: договоренность есть, остались формальности. Примерно догадываюсь, что буду работать до конца сезона – это самый оптимальный срок, а дальше посмотрим по ситуации», – сказал Семшов.

Игорь Семшов, этой осенью получивший лицензию категории А, станет помощником главного тренера команды Сергея Кирьякова.

 

 

сегодня, в 17:46 0
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