Игорь Семшов войдет в тренерский штаб тульского «Арсенала»

Об этом сообщает sports.ru со ссылкой на самого футболиста.

«Соглашение будет подписано, скорее всего, после Нового года: договоренность есть, остались формальности. Примерно догадываюсь, что буду работать до конца сезона – это самый оптимальный срок, а дальше посмотрим по ситуации», – сказал Семшов.

Игорь Семшов, этой осенью получивший лицензию категории А, станет помощником главного тренера команды Сергея Кирьякова.