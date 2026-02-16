Дмитрий Миляев поручил выделить средства на обеспечение сельских старост стабильной сотовой связью

Средства на это направят из регионального бюджета.

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

16 февраля в ходе оперативного совещания в правительстве региона Дмитрий Миляев обсудил с профильными чиновниками компенсацию сельским старостам затрат на мобильную связь. Ранее этот вопрос был затронут на встрече с председателями ТОС и сельскими старостами 23 декабря.

Ежегодно в Тульской области проводятся конкурсы «Активный сельский староста» и «Активный руководитель ТОС», в которых участвуют 90% этих общественников. По итогам конкурсов они получают по 20 тысяч рублей.

Предложено было увеличить эту сумму на 3600 рублей с учетом компенсации расходов на связь — это около 300 рублей в месяц. С учетом анализа существующих тарифов это будет около половины ежемесячных расходов на связь. Однако компенсации планировали ввести в 2027 году.

Миляев поручил профильным чиновникам изыскать в бюджете возможность ввести эти выплаты уже сейчас.