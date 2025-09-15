В Тульской области подвели итоги выборов

15 сентября состоялась пресс-конференция председателя избирательной комиссии Тульской области Павла Веселова, посвященная итогам единого дня голосования.

12, 13 и 14 сентября в регионе состоялись 8 избирательных кампаний: дополнительные выборы депутата Тульской областной Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 (Арсеньевский, Белевский и Суворовский районы) и еще 7 избирательных кампаний муниципального уровня в городе Богородицке, МО Правобережное Белевского района, а также в Веневском, Воловском, Дубенском, Куркинском и Плавском муниципальных округах.

Явка избирателей в целом по области составила 32,83%.

Явка в Арсеньевском районе — 39,38%,

в Белевском районе — 37,46% (Правобережное 52, 16%),

в Суворовском районе — 34,68%,

в Богородицке — 21, 61%,

в Веневском МО — 31, 47%,

в Воловском МО — 36,86%,

в Дубенском МО — 32, 84%,

в Куркинском МО — 36,25%,

в Плавском МО — 35, 46%.

Явка на дополнительных выборах депутата Тульской областной Думы 8-го созыва по 9-му округу составила 36,36%.

С результатом 66,56% голосов (от числа действительных бюллетеней) победу одержал кандидат от партии «Единая Россия» Юрий Любарский.

Голоса в пользу остальных кандидатов распределились следующим образом:

Александр Маринков, ЛДПР — 11,66%

Анастасия Соболева, «Коммунистическая партия Российской Федерации» — 14,62%,

Кирилл Тарасенко, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» — 7,16%.

Мандаты на муниципальных выборах в семи муниципальных образованиях в результате голосования распределены следующим образом:

Единая Россия — 84,

КПРФ — 7,

ЛДПР — 7,

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» — 4.

Павел Веселов отметил, что девять мандатов получили кандидаты — участники Специальной военной операции (от «Единой России» и КПРФ).

Жалоб и обращений, касающихся нарушения избирательного голосования, в комиссии, организующие выборы, не поступало.