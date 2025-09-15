  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Донском маршрутка насмерть сбила пешехода - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Донском маршрутка насмерть сбила пешехода
Фото Госавтоинспекции Тульской области.

В Донском маршрутка насмерть сбила пешехода

Мужчина находился на проезжей части.

Авария произошла 12 сентября на улице Горняцкой в Донском. 45-летний мужчина за рулем ПАЗа сбил 43-летнего пешехода, который находился на проезжей части.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, пешеход погиб на месте. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 14:10 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
ДТПсмертельное ДТП

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области подвели итоги выборов
В Тульской области подвели итоги выборов
В Туле водитель выяснил, почему не стоит держать большую дистанцию
В Туле водитель выяснил, почему не стоит держать большую дистанцию
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.