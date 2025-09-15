В Донском маршрутка насмерть сбила пешехода

Фото Госавтоинспекции Тульской области.

Авария произошла 12 сентября на улице Горняцкой в Донском. 45-летний мужчина за рулем ПАЗа сбил 43-летнего пешехода, который находился на проезжей части.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, пешеход погиб на месте.