В Донском маршрутка насмерть сбила пешехода

Авария произошла 12 сентября на улице Горняцкой в Донском. 45-летний мужчина за рулем ПАЗа сбил 43-летнего пешехода, который находился на проезжей части.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, пешеход погиб на месте.
