Сотрудники предприятий ОПК и члены их семей могут бесплатно посетить выставки в Тульском музее оружия
Фото Алексея Пирязева.

Сотрудники предприятий ОПК и члены их семей могут бесплатно посетить выставки в Тульском музее оружия

Акция проходит в преддверии профессионального праздника — Дня оружейника.

С 15 по 21 сентября 2025 года все сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и члены их семей смогут бесплатно посетить постоянные экспозиции и выставки Тульского государственного музея оружия.

Акция «Подарок оружейнику» распространяется на оба здания музея:

  • новое здание-«шлем» по адресу: Тула, Октябрьская, 2,
  • историческое здание на территории Тульского кремля.

Это уникальная возможность для самих создателей оружия, инженеров, конструкторов и рабочих, а также их близких бесплатно познакомиться с богатейшей коллекцией музея, проследить эволюцию оружейного дела в России и мире и увидеть шедевры тульских мастеров.

График работы музея в период акции:

  • понедельник, вторник, среда, воскресенье: с 10.00 до 18.00 (касса — до 17.00).
  • четверг, пятница, суббота: с 10.00 до 20.00 (касса — до 19.00).

Для получения бесплатного билета необходимо обратиться в кассу музея и предъявить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий факт работы на предприятии ОПК.

Бесплатные билеты также будут предоставлены членам семьи (родителям, супругам и детям) в сопровождении сотрудника. 

Фотограф:
сегодня, в 15:10 +1
