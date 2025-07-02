Новым главой министерства имущественных и земельных отношений Тульской области стала Ольга Морозова

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Сегодня, 2 июля, на оперативном совещании губернатора был назван новый министр имущественных и земельных отношений. Ведомство возглавит Ольга Морозова.

Ранее чиновница управляла региональным Росреестром. Морозова работала в управлении с 2009 года. Карьеру начала в управлении Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Тульской области, в 2012 году стала заместителем руководителя управления, в июне 2022 года была назначена исполняющей обязанности руководителя.

Окончила Воронежский государственный аграрный университет имени К. Д. Глинки и Международный юридический институт.