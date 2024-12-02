Репортаж Myslo из Соловьиного края: как туляки доставляют грузы в зону СВО

«С первых дней проведения спецоперации уделяем особое внимание поддержке военнослужащих. Находимся на связи с командирами подразделений, где служат туляки. По их заявкам направляем технику, оборудование и снаряжение», — пишет в своем телеграм-канале губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

И это действительно так.

По поручению главы региона 1 декабря очередная партия грузов отправилась в Курскую область. Сопровождали груз министр внутренней политики Тульской области Дмитрий Ярцев и главред «Слободы» и Myslo Татьяна Алексеева.

Лирическое отступление. Для меня эта поездка была особой — так я отметила 30 лет своей работы в СМИ. И впервые поехала туда, где рукой подать до зоны боевых действий. Работа журналиста особенная: благодаря ей я знакомлюсь с потрясающими людьми и рассказываю о них тулякам, нашим читателям и пользователям. Про тульских десантников я писала ровно 10 лет назад — здесь и здесь. С особым трепетом делаю это сейчас, когда идет СВО. Правда, с некоторыми ограничениями: я не буду указывать фамилии военнослужащих, только позывные — для их безопасности.

В Курскую область мы выехали в воскресенье, 1 декабря, утром, в 4 часа. На личной машине министра. Кстати, он сам был за рулем и прекрасно ориентировался на маршруте.

Дорога располагает к откровенным разговорам. Пока мчали до Курска (примерно 3,5 часа), говорили обо всем. И о переходе на новую должность — Дмитрий раньше был первым замом главы администрации Тулы, отвечал за дорожное хозяйство. И о личном — у министра есть маленький сын, ему 2 года, и с таким графиком работы не всегда получается провести с ним столько времени, сколько хочется. Ну и конечно, говорили про помощь тулякам из 106-й ВДД и жителям Курской области, кто решил эвакуироваться из приграничных с зоной СВО районов.

— Я уже раз 30 ездил с гуманитарными конвоями. Сейчас в Курскую область езжу в основном в выходные, в субботу или воскресенье, одним днем, чтобы не нарушать рабочий график. Это личное поручение главы региона — чтобы был прямой тесный контакт с военными. Оно совпадает с моим желанием помогать участникам СВО и с задачами моей новой работы. А первый раз поехал сопровождать 20 машин с гуманитаркой в конце 2022 года. Признаюсь, тогда было страшновато — вокруг стреляли, мы ночевали в блиндажах.

К границе Курской области подъехали к семи утра. Подсвеченную стелу «Добро пожаловать в Соловьиный край» отлично видно на темном небе и неосвещенной дороге. И тут начались звонки: с нами связывались водители машин, везущих грузы; военные, которые эти самые грузы должны были забрать себе в части; волонтеры, участвовавшие в сборе материалов.

Сразу скажу, что связь везде работает нормально, и интернет тоже. По крайней мере, навигатор, соцсети и Telegram на моем смартфоне не висли. Дорога на всем пути была пустынная. Оно и понятно: воскресенье, очень раннее утро, все ещё спят. А кругом — бескрайние поля и защитные лесополосы в инее. Тихо и красиво.

Первой точкой был населенный пункт Конышевка, сюда приехали к 8.00. Обычный сельскохозяйственный район в глубинке. Небогатые, но вполне добротные дома, школа, стадион, ФОК, нормальные дороги. Только люди все больше в камуфляже и лица у них… настороженные, что ли.

Нас встретил глава администрации муниципалитета Александр Краснов.

Пока пили чай с заботливо приготовленным домашним медовиком, Александр Сергеевич рассказывал о себе, о жизни поселка и о проблемах, которые приходится решать.

— Я работаю главой администрации с 2012 года, и сейчас работа совсем иная, чем раньше. Мы недалеко от линии боевого соприкосновения. Но все равно гражданским сложно привыкнуть, когда что-то грохочет — работает ПВО или авиация на сверхзвук переходит. Сейчас прилетов практически нет, ну иногда кто-то в огороде у себя обнаружит остатки дрона. В начале СВО бывало чаще.

А вот к тому, что население поселка утроилось — большой контингент военных расквартирован в районе — привыкли быстро. Хотя иногда и высказывают: мол, могли бы и поаккуратнее ездить на своих ЗИЛах.

Когда передислоцируется сюда какое-то соединение, приходят командиры — чтобы помогли с размещением. Хочется помочь, а все забито уже. У нас и в мирное-то время не было каких-то гостиниц или турбаз. А в современных реалиях вообще условия ограничены. Бывает, жена приезжает к военнослужащему, спрашивает, где можно побыть с ним, — сутки же всего. А я только руками развожу.

Раньше в районе в основном жилыми были крупные поселки и села, а мелкие деревни и хутора пустовали. Сейчас заселено все! Мы обзванивали собственников, никто не отказывает — «открывайте, живите».

Наши поселковые все как один помогают, откликаются: кто-то на постой к себе пускает, кто-то в бытовых вопросах помогает — белье постирать или вещами поделиться.

Не скрою, в августе этого года часть жителей перебралась в Курск — кто к родным, у кого-то квартиры есть в городе. Но потом вернулись. Это ж родина!

Уже на улице к главе администрации подошли военные из 119-го полка.

— Штурмовики вышли с позиций, им бы помыться-погреться, — говорит седовласый десантник Виктор. Он приехал забирать стройматериалы и два мотоцикла, чтобы отвезти их в Рыльск.

Баня в поселке работает почти без перерыва. Но она небольшая для такого наплыва желающих помыться и попариться. Глава администрации пообещал запустить второй зал душевых.

В это время начали перегружать стройматериалы с тульских машин на военные грузовики.

Дмитрий Ярцев вместе с военными грузил в ЗИЛы 100-килограммовые печи и утеплитель.

А меня, замерзшую на промозглом ветру, позвал в кабину погреться… Шаман (это позывной такой). Разговорились.

— Я сам с Ямала. Военный пенсионер МЧС. В мирной жизни работал спасателем. Тут уже два года. Воевал в Бахмуте и Соледаре. Там ранили, обе ноги перебили. После ранения вернулся в часть. Тут в Конашевском районе уже полтора месяца на передислокации, но скоро опять туда, «за ленточку». Где Новый год встречу — толком и не знаю. Может, тут, может в гостинице, а может, и там... Дома ждут жена и дочь. Ей уже 14 лет, скоро паспорт будет получать.

Военные будни — они как и трудовые. Страшно только первый раз — первый взрыв, первый прилет. А потом привыкаешь. Ко всему. Быстро.

Кормят нас хорошо. У нашего повара — он крутой, две звезды «Мишлена», свой ресторанный бизнес — позывной Колобок. Вот он все оставил и по контракту приехал служить, нас кормить. Такие деликатесы из армейского пайка делает — язык проглотишь!

Из здания администрации выкатили два мотоцикла. Их привезли с предыдущим конвоем — для 119-го полка, расквартированного в Рыльске. Как сказали военные, вещь нужная и очень удобная для передвижения по лесным массивам.

— Эти мотоциклы — их было 10 штук — купил для военных один из депутатов, — пояснил Дмитрий Ярцев. — Фирма, которая занималась асфальтированием набережной Дрейера, купила для наших десантников два квадроцикла, 14 мотоциклов и две машины. Еще одна транспортная компания, работающая в Туле, передала военным 5 автомобилей — «буханки» и автобус. Застройщики активно помогают стройматериалами, лесом, утеплителем, гвоздями. Предприниматели, например пчеловоды, собрали миллион рублей и закупили на них теплую одежду для мобилизованных.

Дальше наш путь лежал в Рыльск — это уже совсем на границе с «серой зоной». Доехали за час. На дороге было уже гораздо больше военных патрулей и техники. Да и асфальт был местами нецелый.

Старый дом на пригорке, рядом два храма. На крыльце добродушная псина с разноцветными глазами, на стенах телевизионные антенны-тарелки. Первый этаж отремонтирован на скорую руку, но все есть для жизни и работы, даже скоростной интернет, унитаз и горячая вода.

Здесь мы разговаривали с замом командира 51-го полка по тылу Алексеем, позывной Орион. Оказалось, он туляк. Точнее, его семья сейчас живет в Туле — переехали из Волгограда.

— Я когда-то давно в Слободке на полигоне был, мне показали на одного человека и говорят: «А это Алексей Геннадьевич». А я в ответ: «А кто это?..» Теперь-то все знают кто!

По словам Ориона, Тульская область очень много помогает дивизии и полку в частности. Особенно оборудованием — квадрокоптерами Mavic, ноутбуками, генераторами. Дмитрий Ярцев пояснил, что последняя заявка, которую оформили и передали из полка в правительство региона, уже выполнена и груз скоро прибудет на место.

— Тульская область вообще уникальная по отношению к участникам СВО и многодетным. У меня к этому жена очень чуткая. У нас четверо детей и внучка уже есть. Места в детский садик, в школу, пособия — все очень круто. У вас губернаторы за победу топят, вам иначе и нельзя! Так держать!

Затем мы двинулись в точку под Рыльском — передать «Ниву» военным 1-й батареи минометного полка.

По словам Сокола (позывной военнослужащего из нашего Богородицка), машина очень нужна для подвоза провианта и бойцов на передовую.

Последняя точка маршрута — госпиталь в Курске.

И встреча с героем одной из наших публикаций — командиром 39-го отдельного медотряда 106-й тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии ВДВ, гвардии подполковником медицинской службы Юрием Бровко.

Сейчас этот отряд базируется в центре Курска. Здание, выделенное под него, требовало ремонта. Да и места все-таки мало для всего, что нужно для эффективного и быстрого восстановления раненых. По просьбам и обращениям Юрия Бровко Тульская область помогла сделать ремонт и пристройки к зданию. Работы продолжаются, нужны дополнительные стройматериалы, их и привезли 1 декабря.

Пока мы ждали Юрия, его водитель Дмитрий с позывным Джан накормил нас обедом (да-да, из госпитальной столовой, очень вкусно и сытно).

— Юрий Игоревич — справедливый руководитель. Руководит отрядом с 2021 года. Он подполковник, а я младший сержант. Служу с первого дня СВО, подписал контракт с Минобороны. Учусь очно-заочно в Тульском отделении Плехановского университета. В следующем году буду диплом защищать.

— А кто придумал такой позывной тебе?

— Юрий Игоревич. У него позывной Кавказ.

И тут пришел сам Юрий Игоревич. Разговор сразу зашел о том, что еще нужно госпиталю, чем могут помочь туляки. В предыдущий раз сюда привозили кровати и постельное белье.

— Нам по-прежнему нужны стройматериалы. Мы будем строить реабилитационный центр — для лечебной физкультуры и криотерапии. Криосауна уже привезена и ждет монтажа. Зачем она нужна? Есть разные исследования о положительном воздействии холода на репарацию тканей и заживление ран. Продолжаем строить кабинет гипербарической оксигенации — аппарат тоже уже есть, ждем дополнительное оборудование к нему и инструктора-физиолога. Раны лучше заживают при обработке воздушной смесью, насыщенной кислородом.

Нам нужен спортзал для восстановления функций органов, конечностей. Инвентарь спортивный есть, инструкторы по лечебно-восстановительной физкультуре тоже — нужно помещение. Опыт восстановительной физкультуры у нас большой, наш отряд писал методичку для всех госпиталей по этой теме.

Вообще, есть функциональное выздоровление (когда рана заросла) и полное выздоровление (когда у пациента нет дискомфорта, его руки-ноги и другие органы работают как прежде). Если нет полного восстановления — значит, мы не закончили свою работу.

На самом деле, наша задача не лечить, а сохранить бойца, его полную работоспособность и вернуть его в строй. Лечение — это как составная часть процесса восстановления.

Наш отряд, наверное, единственное учреждение, где есть вся необходимая «тяжелая» аппаратура для офтальмологических операций, нейрохирургии, сосудистой хирургии, для операций после ранений груди, живота, конечностей.

Благодаря помощи Тульской области у нас есть аппарат гемодиализа — и мы вытаскиваем пациентов терминальной степени из лап смерти, запускаем работу почек. Есть передвижной компьютерный томограф и два реанимобиля — спасибо Алексею Геннадьевичу Дюмину.

Я не побоюсь заявить, что мы воинское подразделение, которое находится в большей части на снабжении от Тульской области.

Юрий Бровко рассказал, что с ремонтом основного здания, где сейчас располагается медотряд, тоже помогла Тульская область и немножко Луганск (где отряд базировался ранее). Здание передали два года назад. Это была «заброшка», с открытыми окнами, где ни разу не было ремонта. Оно не было предназначено для размещения госпиталя, там отсутствовала даже столовая.

— Мы создаем условия для развития коечного фонда, чтобы пациенту было удобно и комфортно не только лечиться, но и спать, обслужить себя, помыться-постираться, вкусно поесть.

— А что с кадрами?

— Мы и до начала СВО были самым укомплектованным медподразделением. Все кадровые офицеры, за плечами петербургская Военно-медицинская академия им. Кирова. Сам я поступил туда в 16 лет, принял присягу. И воспитан с позицией, что в жизни могут быть разные неудобства, но я с ними справлюсь.

— А сейчас Вам сколько?

— Мне 34.

— Жена с вами работает?

— У меня нет супруги. Женат на службе. Как-то понятие «декабристки» ушло из нашей жизни.

Сейчас в штате у нас 80 человек. До начала СВО я был немного сексистом, считал, что женщина не может столько бежать, нести, тащить на себе… Сейчас я кардинально поменял свои убеждения в этом. Есть вещи, которые может только женщина! Например, выполнить в операционной сестринскую работу.

Вообще, женщина мотивирует мужчину на сильные поступки. И пациентов это тоже касается.

На обратной дороге в Тулу обсуждали с Дмитрием Ярцевым итоги поездки и дальнейшие планы.

— Гуманитарные конвои мы отправляем в Курскую область еженедельно. Все отправки — на личном контроле губернатора Дмитрия Миляева. И это не только стройматериалы и мототехника, но и военная специализированная помощь, то, что необходимо для выполнения боевых задач, например тепловизоры, квадрокоптеры. В приоритете мы помогаем тем соединениям, где служат туляки, — 51-й полк, 119-й полк, 387-й полк, именной батальон «Тула». Танковая дивизия из Калининграда, где служат сотрудники «Тулгорэлектротранса, обратилась к губернатору Дмитрию Вячеславовичу Миляеву за помощью — и мы отправили им две фуры со стройматериалами и три машины с шанцевым инструментом. Конечно, мы помогали еще и с индивидуальными средствами защиты, формой, теплыми спальниками. Это пример точечной поддержки воинских соединений, где тоже служат туляки.

За последние 3 месяца правительство Тульской области передало военнослужащим большое количество стройматериалов, техники — за счет внебюджетных средств. Несколько десятков машин и мототехники купили за счет средств фонда «Все для Победы», пожертвований предпринимателей и бизнесменов. Собирают грузы по заявкам военных и депутаты, и общественные организации.

По поручению Дмитрия Миляева к Новому году, конечно, готовим традиционные новогодние продуктовые подарки всем военнослужащим. Ведь праздник будет у нас, гражданских, а у военных он, скорее всего, будет только по календарю. Для детей участников СВО готовим билеты на новогодние представления.