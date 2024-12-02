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Одно из вакантных мест в тульском кабмине займёт Дмитрий Ярцев

Одно из вакантных мест в тульском кабмине займёт Дмитрий Ярцев

По нашей информации, его кандидатура согласована на пост министра внутренней политики и развития местного самоуправления.

Как стало известно Myslo, должность министра внутренней политики и развития местного самоуправления в ближайшее время официально займёт Дмитрий Ярцев. Сейчас он исполняет обязанности министра, будучи в статусе заместителя.

Источник редакции сообщил, что кандидатура Дмитрия Олеговича прошла все необходимые согласования, документ о назначении должен быть подписан в ближайшие дни.

Ожидается, что заместителями Ярцева будут Александр Леоненко, который перейдёт в областное правительство из городского управления по транспорту и дорожному хозяйству и Илья Тихомиров, ранее тоже работавший в администрации Тулы. А вот Надежда Токовая, наоборот, вернётся «в город» – её могут назначить заместителем главы администрации по социальной политике.

Напомним, помимо должности министра внутренней политики и развития местного самоуправления по состоянию на 2 декабря остаётся вакантным пост министра региональной безопасности Тульской области.

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