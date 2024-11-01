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В администрации Тулы – новые назначения
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В администрации Тулы – новые назначения

Представили новых заместителей Ильи Беспалова.

Заместителем главы администрации города Тулы стал Валерий Дорожкин. Он будет курировать сферу жилищно-коммунального хозяйства.

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Дорожкин закончил Тульский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт и Всероссийский заочный финансово-экономический институт. В сфере ЖКХ работает с 1996 года. До назначения на должность заместителя главы администрации возглавлял управление по городскому хозяйству.

Еще одним заместителем главы администрации Тулы назначили Максима Щербакова, бывшего главу Зареченского района. Теперь он будет курировать работу главных управлений по территориальным округам, управления по административно-техническому надзору, а также сферу благоустройства.

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Щербаков закончил Тульский государственный университет. В администрации Тулы трудится с 2013 года. До назначения работал начальником главного управления администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу.

Начальником главного управления администрации Тулы по Зареченскому территориальному округу стал Александр Сивунов

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Он закончил Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого. В администрации Тулы работает с 2012 года. До назначения работал заместителем начальника главного управления по благоустройству администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу.

Начальником управление физической культуры и спорта администрации Тулы назначен Артур Матевосян

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Он закончил Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого и Тульский государственный университет. В сфере физической культуры и спорта работает с 2007 года. До назначения был директором спортивной школы олимпийского резерва «Восток».

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Автор:
сегодня, в 09:24 −1
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