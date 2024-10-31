Прокуратура вступилась за жителя Новомосковска, получившего ожог на работе

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Городской прокурор подал в суд иск о взыскании с работодателя компенсации морального вреда.

Новомосковский городской прокурор обратился в районный суд с исковым заявлением к АО НАК «Азот» о взыскании компенсации морального вреда, причиненного работодателем.

В августе прошлого года оператор дистанционного пульта управления цеха «Аммиак-3» добавлял в емкость с раствором «Карсол» хлопья гидроксида калия. При этом часть вещества попала мужчине на ботинки.

Вскоре он почувствовал жжение в области стопы. Сняв обувь, мужчина обнаружил на ноге химический ожог. Пострадавший неделю пролежал в городской больнице, эксперты установили, что повреждение имеет критерии легкого вреда здоровью.

На заводе пришли к выводу, что несчастный случай произошёл из-за отсутствия у сотрудника средств индивидуальной защиты. Уточняется, что работодатель был обязан обеспечить мужчину всем необходимым. Судебное слушание по делу запланировано на 14 ноября.