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Тульские дольщики купили 12 тысяч квартир в новостройках
Фото из архива Myslo

Тульские дольщики купили 12 тысяч квартир в новостройках

Об этом сообщает региональное отделение Банка России.

По состоянию н начало июля в Тульской области было открыто 10600 счетов, на которых хранятся более 40 млрд рублей, принадлежащих участникам долевого строительства.

К концу второго квартала было раскрыто 12000 эскроу-счетов по завершенным проектам. Туляки получили ключи от новых квартир, а банки перечислили застройщикам 49,5 млрд рублей.

Механизм проектного финансирования действует с лета 2019 года. Он был введен для защиты прав покупателей строящегося жилья. Деньги дольщиков строительная компания получает только после сдачи объекта в эксплуатацию. Все средства хранятся в банках и застрахованы государством на сумму до 10 млн рублей.

Компании строят дома за счёт собственных средств или с привлечением кредитов. На начало июля тульские застройщики заключили с банками 118 кредитных договоров на сумму более 97 млрд рублей.

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сегодня, в 20:42 0
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