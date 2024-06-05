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Тульская область вошла в топ регионов по переходу малых предприятий в средний бизнес

Тульская область вошла в топ регионов по переходу малых предприятий в средний бизнес

Почти 28,5 тыс. малых и средних предприятий за прошедший год перешли в более высокую категорию.

Об этом сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич — передает Lenta.ru.

Тульская область вошла в топ-10, показав наибольший прирост переходов предприятий из микро- в средний бизнес (167%). В строчках лидеров — Чеченская Республика (500%), Республика Карелия и Ивановская область (по 200%), Сахалинская область (+200%) и Пермский край (рост на 175%). Чуть отстают от нашего региона Пензенская, Амурская, Вологодская и Орловская области (150%).

Напомним, на ПМЭФ-2024 глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что считает программу господдержки ипотеки на новостройки ошибочной.

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