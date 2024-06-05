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  4. Жительница Арсеньевского района фиктивно прописала четырех человек в разрушенном доме - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
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Жительница Арсеньевского района фиктивно прописала четырех человек в разрушенном доме

Жительница Арсеньевского района фиктивно прописала четырех человек в разрушенном доме

Возбуждено и расследуется уголовное дело.

56-летняя жительница Арсеньевского района подозревается в фиктивной регистрации граждан РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

По предварительным данным, в период с 23 апреля 2023 года по 27 апреля 2024 года подозреваемая фиктивно прописала в разрушенном доме в селе Литвиново четырех граждан РФ. Незаконную деятельность женщины пресекли правоохранители.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Фиктивная регистрация граждан Российской Федерации». Его ход и расследование находятся на контроле прокуратуры. 

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