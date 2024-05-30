Вячеславу Федорищеву вручили почетную грамоту за активное участие в жизни Тульской области

Сегодня, 30 мая, в ходе заседания облдумы председатель областной Думы Николай Воробьев вручил почетную грамоту первому заместителю губернатора Тульской области Вячеславу Федорищеву:

— За этот период привлечены миллиарды инвестиционных денег, строится большое количество новых предприятий, открываются новые рабочие места, повысилась налогооблагаемая база, увеличился бюджет Тульской области решено очень много социальных задач и вопросов. Решением Тульской областной Думы, Вячеслав Андреевич, разрешите вручить вам почетную грамоту за активную работу и участие в жизни Тульской области, — отметил Воробьев.