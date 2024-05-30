Тулячку сбил мужчина на электросамокате: в ближайшее время дело направят в прокуратуру

А потом и в суд.

В начале апреля в ДТП с участием электросамоката пострадала 34-летняя Оксана Воронина, мама двухлетнего Мирона и шестимесячной Агаты. Около магазина на улице Октябрьской её сбил 42-летний самокатчик. Подробно про эту историю мы писали тут.

2 мая в отношении самокатчика было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение другим участников движения правил безопасности движения, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью человека». В ходе расследования установлено, что обвиняемый на высокой скорости влетел в потерпевшую. В результате неосторожных действий обвиняемого женщине причинен тяжкий вред здоровью. В ходе расследования уголовного дела мужчина признал свою вину в полном объеме, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.

В ближайшее время дело будет передано в прокуратуру, после чего дело направят в суд.