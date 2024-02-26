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Туляки могут купить 988 литров бензина на свою зарплату
Фото Алексея Пирязева.

Туляки могут купить 988 литров бензина на свою зарплату

По данным исследования, за год цены на топливо в нашем регионе выросли на 6,6%.

Аналитики РИА «Новости» подготовили рейтинг российских регионов по доступности бензина в январе 2024 года. 

Лидерами стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Чукотский автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести более 2000 литров бензина марки АИ-92 в месяц при общероссийском уровне 1244 литров. Еще в шести регионах — Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе — Югра, Магаданской области, Камчатском крае, Санкт-Петербурге и Мурманской области — жители могут купить более полутора тысяч литров в месяц.

В аутсайдерах — республики Северного Кавказа. Здесь жители могли приобрести не больше 700 литров.

В Тульской области, согласно рейтингу, жители на свою зарплату могут купить 988 литров бензина.

По данным исследования, в нашем регионе стоимость литра топлива марки АИ-92 в январе составила 50,14 руб. Кроме того, эксперты подсчитали, что за год цены на бензин у нас выросли на 6,6%.

Как считался рейтинг? Он строится на основе ранжирования регионов по объему наиболее распространенной в нашей стране марки бензина АИ-92, который может приобрести житель того или иного субъекта РФ на среднюю в регионе заработную плату. Этот показатель определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года на среднюю в регионе цену бензина в январе 2024 года.

Полный рейтинг можно посмотреть по ссылке.

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сегодня, в 11:04 +2
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