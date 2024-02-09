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Администрация Тулы поблагодарила двух студенток за спасение ребенка от обморожения

Администрация Тулы поблагодарила двух студенток за спасение ребенка от обморожения

В конце января Ангелина Колошина и Мария Шорина заметили на улице раздетого трехлетнего мальчика в компании пьяного мужчины.

Глава городской администрации Илья Беспалов поблагодарил девушек, спасших ребенка, за неравнодушие, смелость и активную гражданскую позицию. 

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Как рассказали в пресс-службе муниципалитета, глава города вручил Марии и Ангелине подарки от администрации.

Инцидент случился вечером, 20 января. Ангелина и Мария увидели в окно, как неизвестный расхаживает по улице почти с голым ребенком. Девушки выбежали во двор и отняли мальчика у пьяного мужчины. Дома они укутали малыша, напоили чаем и вызвали полицию. В отношении матери ребенка сотрудники составили административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». 

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