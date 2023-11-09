На трассах в Тульской области ограничили скоростной режим

Фото Алексея Пирязева

До весны 2024 года.

Для обеспечения безопасности дорожного движения в зимний период в Тульской области введен режим снижения максимально разрешенной скорости на следующих участках автодорог:

со 110 км/ч до 90 км/ч: на 108 км — 177 км + 292 м автомобильной дороги М-2 «Крым», с 1 ноября 2023 года по 31 марта 2024 года;

на 108 км — 177 км + 292 м автомобильной дороги М-2 «Крым», с 1 ноября 2023 года по 31 марта 2024 года; со 110 км/ч до 90 км/ч: на 170 км — 193 км, 296 км + 800 м — 322 км + 100 м автомобильной дороги М-4 «Дон», с 7 ноября 2023 года по 14 апреля 2024 года;

на 170 км — 193 км, 296 км + 800 м — 322 км + 100 м автомобильной дороги М-4 «Дон», с 7 ноября 2023 года по 14 апреля 2024 года; с 90 км/ч до 70 км/ч: на 142 км — 153 км автомобильной дороги Р-22 «Каспий», с 7 ноября 2023 года по 1 апреля 2024 года.

Как сообщает тульская Госавтоинспекция, в связи с этим будут установлены соответствующие дорожные знаки 3.24 и внесены изменения в настройках комплекса фотовидеофиксации.