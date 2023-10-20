В лесу Тульской области нашли необычный гриб: видео

Жители Тульской области обнаружили в лесу необычный и большой гриб. Об этом они сообщили в редакцию Myslo.

— По виду очень неординарный. Интересно, что это за гриб, — написали читатели.

Мы обратились за разъяснением в Тульский экзотариум. Методист Алексей Евсюнин предположил, что этот гриб — пестрый ежовик (Sarcodon squamosus).

— Сказать точно по фото нельзя, поэтому определение предположительное. Если это он, то гриб съедобный, но со специфическим вкусом, популярностью не особо пользуется. Его можно найти по всей лесной зоне, на песчаных почвах, где растет сосна обыкновенная.

Читайте также по теме:

В Ясной Поляне засняли редкий краснокнижный гриб-баран

В Центральном парке нашли «пальцы мертвеца»

В тульском лесу нашли «грибную курятину»

Сезон открыт: в тульских лесах грибники начали находить эльфовы чаши