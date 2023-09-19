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Новым главой администрации Новомосковска станет Руслан Бутов
Фото Алексея Пирязева

Новым главой администрации Новомосковска станет Руслан Бутов

Об этом Myslo сообщил собственный источник.

Несколько дней назад глава администрации Новомосковска Алексей Бирюлин разместил в соцсетях ролик, в котором попрощался с Новомосковском и поблагодарил жителей — тех, кто критиковал его, и тех, кто поддерживал, — 5 сентября истек срок его полномочий.

По информации Myslo, новым сити-менеджером Новомосковска станет Руслан Бутов, который в настоящее время занимает должность главы администрации города Донского.

Дальнейшая судьба Алексея Бирюлина пока неизвестна — в разговоре с корреспондентом Myslo своё будущее комментировать он не стал. 

 

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сегодня, в 11:11 0
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