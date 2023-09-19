Новым главой администрации Новомосковска станет Руслан Бутов

Фото Алексея Пирязева

Несколько дней назад глава администрации Новомосковска Алексей Бирюлин разместил в соцсетях ролик, в котором попрощался с Новомосковском и поблагодарил жителей — тех, кто критиковал его, и тех, кто поддерживал, — 5 сентября истек срок его полномочий.

По информации Myslo, новым сити-менеджером Новомосковска станет Руслан Бутов, который в настоящее время занимает должность главы администрации города Донского.

Дальнейшая судьба Алексея Бирюлина пока неизвестна — в разговоре с корреспондентом Myslo своё будущее комментировать он не стал.

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