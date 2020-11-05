В России рекордно вырос объем наличных денег

Сумма наличных на руках у граждан и в кассах российских предприятий по состоянию на 1 октября превысила 12 триллионов рублей, пишут РИА-Новости.

За год эта сумма увеличилась на 28,3%.

– Наличные деньги вне банковской системы на 1 октября продемонстрировали рекордный рост — 28,3 процента в годовом выражении. Такого не было, по крайней мере, с 2012 года. Для сравнения: перед самым коронакризисом — на 1 марта 2020 года — этот рост был в четыре раза ниже и составлял всего 7,1%, – заявил аналитик банка БКФ Максим Осадчий.

Спрос на наличные объясняют режимом самоизоляции, так как основной вклад в прирост объема внесли март и апрель.

Друзья, а что удобнее для вас: наличка или безнал?