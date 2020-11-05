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«Отвечают врачи»: тулякам расскажут, как укрепить здоровье во время эпидемии

«Отвечают врачи»: тулякам расскажут, как укрепить здоровье во время эпидемии

На вопросы жителей ответит главный внештатный специалист по медицинской профилактике.

Сегодня, 5 ноября, в 12.00 в официальной группе минздрава в социальной сети «Вконтакте» состоится очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи». На вопросы жителей ответит главный внештатный специалист по медицинской профилактике Елена Владимировна Гарина.
Она расскажет жителям, как укрепить иммунитет в неблагоприятный эпидемиологический период.

Жители могут задать вопросы ВКонтакте, писать в личные сообщения группы или в комментариях во время прямой трансляции.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 10:20 0
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