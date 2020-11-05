«Отвечают врачи»: тулякам расскажут, как укрепить здоровье во время эпидемии

Сегодня, 5 ноября, в 12.00 в официальной группе минздрава в социальной сети «Вконтакте» состоится очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи». На вопросы жителей ответит главный внештатный специалист по медицинской профилактике Елена Владимировна Гарина.

Она расскажет жителям, как укрепить иммунитет в неблагоприятный эпидемиологический период.



Жители могут задать вопросы ВКонтакте, писать в личные сообщения группы или в комментариях во время прямой трансляции.