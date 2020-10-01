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В Тульской области выплаты на детей-сирот увеличатся с нового года

В Тульской области выплаты на детей-сирот увеличатся с нового года

Размеры выплат составят от 10 до 18 тысяч рублей.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал Закон Тульской области «О внесении изменений в статью 25 Закона Тульской области «О защите прав ребенка», сообщает пресс-служба регионального правительства.
 
Данный закон устанавливает размер ежемесячной выплаты денежных средств опекуну (попечителю) и приемному родителю на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, исходя из норм материального обеспечения указанной категории детей, и вступит в силу 1 января 2021 года.
 
Размеры ежемесячных выплат в зависимости от возраста ребенка составят:
 
от 0 до 6 месяцев – 10 074,65 руб.; 
 
от 6 до 12 месяцев – 13 608,37 руб.;
 
от 12 до 18 месяцев – 12 603,31 руб.;
 
от 18 месяцев до 2 лет – 10 778,83 руб.;
 
от 2 до 3 лет – 10 501,24 руб.;
 
от 3 до 7 лет – 12 952,64 руб.;
 
от 7 до 11 лет – 17 524,19 руб.;
 
от 11 до 18 лет – 18 743,7 руб.

В 2020 году цифры были такие:
 
от 0 до 6 месяцев – 9 399,24 руб.;
 
от 6 до 12 месяцев – 13 093,00 руб.;
 
от 12 до 18 месяцев – 12 231,98 руб.;
 
от 18 до 2 лет – 10 359,49 руб.;
 
от 2 до 3 лет – 10 081,89 руб.;
 
от 3 до 7 лет – 12 323,28 руб.;
 
от 7 до 11 лет  – 16 674,60 руб.;
 
от 11 до 18 лет  – 17 836,50 руб.

 

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 14:29 +1
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