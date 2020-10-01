В Тульской области присяжные отправили мужчину в колонию на 14 лет

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В Ленинском районе Тульской области коллегия присяжных заседателей вынесла приговор 55-летнему мужчине. Его обвиняли по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Как установили следствие и суд, преступление было совершено 9 февраля прошлого года, в квартире одного из домов в пос. Ленинский.

«Осужденный в ходе возникшей ссоры нанес несколько ударов по голове 59-летнему потерпевшему, от чего последний упал на пол. Спустя непродолжительное время осужденный нанес лежащему на полу мужчине несколько ударов ногой в области головы, шеи, лица, живота и спины, причинив телесные повреждения, от которых потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

На основании вердикта присяжных судом вынесен приговор. Осужденному назначено 14 лет исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.