ВТБ Лизинг передал Туле семь городских автобусов

Общая сумма лизингового договора составила более 13 млн рублей.

Благодаря лизинговой сделке город с населением более 500 тыс. человек сможет существенно увеличить транспортную доступность всех районов.

В настоящее время также рассматривается возможность по дальнейшему обновлению автопарка, работающего на данных маршрутах. Всего на них курсирует до 140 автобусов.

Евгений Татаринов, коммерческий директор ВТБ Лизинг:

– Развитие общественного транспорта – важный приоритет социально-экономической политики государства. Работа по этому направлению способствует разгрузке основных транспортных магистралей в населенных пунктах, делает городскую логистику более эффективной и повышает качество жизни горожан. Мы рады участвовать в таких социально значимых проектах. Согласно стратегии ВТБ, мы всегда учитываем потребности клиентов и стараемся предложить им для выполнения задач самую широкую продуктовую линейку и индивидуальный подход.

По итогам семи месяцев 2019 года количество выданных ВТБ Лизинг автобусов увеличилось на 50,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Портфель ВТБ Лизинг по грузовому транспорту на 01.07.2019 г. составлял 15,9 млрд руб.