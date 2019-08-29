ВТБ Лизинг передал Туле семь городских автобусов
ВТБ Лизинг профинансировал приобретение семи автобусов для маршрутов городского общественного транспорта Тулы.
Общая сумма лизингового договора составила более 13 млн рублей.
Благодаря лизинговой сделке город с населением более 500 тыс. человек сможет существенно увеличить транспортную доступность всех районов.
В настоящее время также рассматривается возможность по дальнейшему обновлению автопарка, работающего на данных маршрутах. Всего на них курсирует до 140 автобусов.
Евгений Татаринов, коммерческий директор ВТБ Лизинг:
– Развитие общественного транспорта – важный приоритет социально-экономической политики государства. Работа по этому направлению способствует разгрузке основных транспортных магистралей в населенных пунктах, делает городскую логистику более эффективной и повышает качество жизни горожан. Мы рады участвовать в таких социально значимых проектах. Согласно стратегии ВТБ, мы всегда учитываем потребности клиентов и стараемся предложить им для выполнения задач самую широкую продуктовую линейку и индивидуальный подход.
По итогам семи месяцев 2019 года количество выданных ВТБ Лизинг автобусов увеличилось на 50,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Портфель ВТБ Лизинг по грузовому транспорту на 01.07.2019 г. составлял 15,9 млрд руб.