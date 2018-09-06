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Какие улицы Тулы останутся без света 7 сентября

Какие улицы Тулы останутся без света 7 сентября

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:

  • ул. Марата, 41, 162-А,
  • ул. Каракозова, 33, 77-А, 35, 29,
  • ул. Декабристов, 33,
  • ул. Кутузова, 10-Б,
  • ул. Демьянова, 35, 37, 39, 41-А, 35, 24, 43-А, 45-А,
  • ул. Некрасова, 60,
  • ул. Б. Гончары, 21-94, 104, 107,
  • ул. Штыковая, 204-228 (чётн.), 181-209 (нечётн.),
  • ул. Пузакова, 131-135 (нечётн.),
  • ул. Скуратовская, 1-37 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
  • Мясново: ул. В. Краснослободская, 61-103 (нечётн.), 74-88 (чётн.),
  • ул. Привокзальная, 36-64 (чётн.),
  • ул. Н. Краснослободская, 40-52 (чётн.), 37-б, 37-45 (нечётн.),
  • 4-й пр-д, 47-а, 47-б, 49-а, 49-б,
  • ул. Профсоюзная, 6-а, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:48 +2
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