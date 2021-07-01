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Жители Отбойного переулка в центре Тулы утопают в лужах и грязи
Фото: пресс-служба ОНФ по Тульской области.

Жители Отбойного переулка в центре Тулы утопают в лужах и грязи

Активисты регионального отделения ОНФ обратились в администрацию с просьбой привести дорогу в переулке в порядок.

На протяжении десятков лет жители Отбойного переулка терпят неудобства из-за разбитой дороги. Отсутствие асфальтового покрытия и многочисленные ямы при любых осадках превращают дорогу в грязевое месиво.

Чтобы пройти по Отбойному переулку в Туле, резиновые сапоги понадобятся даже в сухую погоду – лужи и грязь на этой улице не просыхают никогда. Жители попросили активистов Общероссийского народного фронта помочь добиться ремонта.

Переулок расположен в частном секторе, выходит на ул. Николая Руднева, практически в центр города. Однако ремонт дорожного покрытия на этой маленькой улице частного сектора не проводили никогда.

– Я живу здесь с 1990-х годов, уже почти 30 лет. Всё это время картина не меняется. Сначала дорога и вовсе была грунтовая. Как же такое допустимо, если мы живем в центре города? Потом в течение долгих лет жители постепенно своими силами засыпали ямы щебнем. Каждый возле своего дома. Кто сколько мог купить щебня, столько и насыпали, – рассказывает жительница одного из домов Ирина Илюшкина.

Представители Народного фронта осмотрели дорогу в переулке и отметили, что дорожное покрытие здесь отсутствует полностью. Дорога сплошь покрыта ямами. Щебень в некоторых местах сохранился, в некоторых провалился либо расползся. Жители говорят, что с приходом весны или после сильных дождей его смывает на край дороги. Автомобили, проезжая по переулку, разбрызгивают грязь, из-за чего заборы домов постоянно находятся в неприглядном виде.

– Переулок довольно протяженный, он начинается от ул. Олега Кошевого и продолжается до ул. Николая Руднева, – прокомментировал член регионального штаба ОНФ в Тульской области Денис Кисель. – Здесь располагаются несколько десятков домов. Мы считаем, что городским властям необходимо обратить внимание на переулок и включить его в план ремонта дорог.

Оптимальный вариант – положить асфальтовое покрытие, поскольку переулок находится в центре города. Но при таком бедственном положении, как сейчас, жителей устроила бы отсыпка щебнем крупной и мелкой фракции, чтобы пешеходы могли комфортно передвигаться по улице. В связи с этим Народный фронт обратился в управление транспорта и дорожного хозяйства администрации Тулы с просьбой рассмотреть возможность приведения дороги в порядок.

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Место
ТулаОтбойный переулок
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