Более 64 тысяч жителей Тульской области сделали прививку от коронавируса
Вторым компонентом привились уже более 44 тысяч человек.
В Тульской области прививку от коронавируса сделали более 64 000 жителей, из них вторым компонентом — более 44 000. Напомним, в регионе работают 47 пунктов вакцинации в учреждениях, 41 выездная прививочная бригада, 8 выездных мобильных комплексов.
По выходным вакцинация проводится в передвижных комплексах возле торгово-развлекательных центров в Туле, Ефремове и Новомосковске.
Вакцинацию на дому готовы организовать все поликлиники региона. Чтобы получить прививку, маломобильному жителю нужно позвонить в свое медучреждение и сообщить о желании вакцинироваться. Медики приедут на дом, осмотрят пациента, измерят давление и сатурацию, уточнят наличие противопоказаний и сделают прививку. Кроме того, сотрудники медучреждений сами обзванивают таких пациентов и предлагают им определить дату и время визита мобильной бригады.
- Через портал госуслуг;
- по телефону единого центра записи на прием к врачу: (800) 450-33-03, (4872) 33-83-77 или на сайте Доктор71,
- по телефонам единого контактного центра медучреждений, где открыты медицинские кабинеты для вакцинации от COVID-19.
- ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 имени профессора В. Ф. Снегирева», (48753) 2−19−45. Алексин, ул. Героев Алексинцев, 13.
- ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А. И. Козлова», (48741) 6−22−90. Ефремов, ул. Дачная, 4.
- ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А. И. Козлова», (48741) 6−22−90. Ефремов, ул. Дружбы, 9-б.
- ГУЗ «Амбулатория п. Рассвет», (4872) 72−37−95, п. Рассвет, дом 38.
- ГУЗ «Амбулатория п. Рассвет», (4872) 72−37−95. Плеханово, ул. Заводская, 1-а.
- ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница», (48762) 7−00−03, Новомосковск, ул. Калинина, 39.
- ГУЗ «Городская клиническая больница № 2 г. Тулы имени Е. Г. Лазарева», (4872) 33−80−06. Тула, ул. Комсомольская, 1.
- ГУЗ «Городская больница № 9 г. Тулы», (4872) 77−03−93. Тула, Новомедвенский проезд, 2.
- ГУЗ «Суворовская центральная районная больница», (48763) 2−60−62. Суворов, ул. Ленинского Юбилея, 2.
- ГУЗ «Ясногорская районная больница», (48766) 2−12−75. Ясногорск, ул. Черняховского, 6.
- ГУЗ «Городская больница № 7 г. Тулы», поликлиника № 3, (4872) 36−73−06, поликлиника № 3 г. Тула, ул. Первомайская, 11.
- ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А. И. Козлова» (п. Волово), (48768) 2−16−53. Волово, ул. Ленина, 46, корп. А.
- ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А. И. Козлова» (Каменский район), (48744) 2−14−18. с. Архангельское, ул. Тихомирова, 1.
- ГУЗ «Тульская областная клиническая больница № 2 имени Л. Н. Толстого», (4872) 21−62−80, Тула, ул. Демьянова, 22.
- ГУЗ «Белёвская центральная районная больница», (48742) 4−17−41, Белев, ул. Мира, 13.
- ГУЗ «Богородицкая центральная районная больница», (48761) 2−22−80, Богородицк, ул. Пушкинская, 23.
- ГУЗ «Веневская центральная районная больница», (48745) 2−12−80, Венев, ул. Международная, 7-а.
- ГУЗ «Донская городская больница № 1», (48746) 4−00−10, Донской, мкр. Центральный, ул. Кирова, 23.
- ГУЗ «Заокская центральная районная больница», (48734) 2−05−35, п. Заокский, ул. Садовая, 23.
- ГУЗ «Кимовская центральная районная больница», (48735) 5−37−88, Кимовск, ул. Больничная, 2.
- ГУЗ ТО «Киреевская центральная районная больница», (48754) 6−21−73, Киреевск, ул. Ленина, 44.
- ГУЗ ТО «Киреевская центральная районная больница», (48754) 6−21−73. Болохово, ул. Мира, 22.
- ГУЗ «Ленинская районная больница», (4872)33−83−21, п. Ленинский, ул. Механизаторов, 34.
- ГУЗ «Одоевская центральная районная больница имени П. П. Белоусова», (48736) 4−11−44, п. Одоев, ул. Дачная, 2.
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ГУЗ «Плавская центральная районная больница имени С. С. Гагарина», (48752) 2−11−98, филиал № 1 Тульская область, г. Плавск, ул.
В. И. Ульянова, 80.
- ГУЗ «Плавская центральная районная больница имени С. С. Гагарина», (48756) 2−14−40, филиал № 2, п. Чернь, ул. Свободная, 78.
- ГУЗ «Тепло-Огаревская центральная районная больница», (48755) 2−11−49, п. Тёплое, переулок Строителей, 5.
- ГУЗ «Узловская районная больница», (48731) 7−87−18, Узловая, ул. Беклимищева, 38-а.
- ГУЗ «Щекинская районная больница», (48751) 2−03−71, Щёкино, ул. Болдина, 1.
- ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 имени профессора В. Ф. Снегирева», (48753) 2−19−45, Алексин, ул. Центральная, 13-а.
- ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медпомощи им. Д. Я. Ваныкина», (4872) 33−80−22, Тула, ул. Смидович, 12.
- ГУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы», (4872) 21−62−25, Тула, Косая Гора, ул. Дронова, 15.
- ГУЗ «Городская больница № 10 г. Тулы», (4872) 33−83−81, Тула, 18-й проезд Мясново, 104.
- ГУЗ «Городская больница № 11 г. Тулы», (4872) 21−61−90, Тула, ул. Металлургов, 40.
- ЧУЗ «Клиническая больница „РЖД-Медицина“ г. Тула», (4872) 70−19−11, Тула, ул. Дмитрия Ульянова, 8.
- ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Узловая», (48731) 5−41−42, Узловая, ул. Завенягина, 19 «Поликлиника РЖД».
- ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница», (48762) 7−00−03, поликлиническое отделение № 3, Новомосковск, ул. Свердлова, 17.
- ГУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы», (4872) 21−62−25, Скуратово, ул. Пушкина, 17.
- ГУЗ «Тульский областной госпиталь ветеранов войн и труда», (48745) 6−20−60, п. Грицовский, ул. Первомайская, 28.
- ГУЗ «Дубенская центральная районная больница», (48732) 2−11−61, п. Дубна, ул. Ленина, 20.
- ГУЗ «Куркинская центральная районная больница», (48743) 5−12−26, Куркино, переулок Больничный, 12.
- ГУЗ «Одоевская центральная районная больница имени П. П. Белоусова», (48733) 2−12−03, п. Арсеньево, ул. Халтурина, 13.
- Кабинет ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», (4872) 35−36−94, 25−23−23, Тула, ул. Оружейная, 15, корп. 1, каб. № 1, 3.
- Кабинет для вакцинации в ТРЦ «Гостиный двор», Тула, ул. Советская, 47.