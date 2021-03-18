Более 64 тысяч жителей Тульской области сделали прививку от коронавируса

Фото из архива Myslo.

Вторым компонентом привились уже более 44 тысяч человек.

В Тульской области прививку от коронавируса сделали более 64 000 жителей, из них вторым компонентом — более 44 000. Напомним, в регионе работают 47 пунктов вакцинации в учреждениях, 41 выездная прививочная бригада, 8 выездных мобильных комплексов.

По выходным вакцинация проводится в передвижных комплексах возле торгово-развлекательных центров в Туле, Ефремове и Новомосковске.

Мобильные медицинские бригады выезжают в учреждения социальной защиты и на дом к пациентам, которые не могут прийти в пункт вакцинации самостоятельно.



Вакцинацию на дому готовы организовать все поликлиники региона. Чтобы получить прививку, маломобильному жителю нужно позвонить в свое медучреждение и сообщить о желании вакцинироваться. Медики приедут на дом, осмотрят пациента, измерят давление и сатурацию, уточнят наличие противопоказаний и сделают прививку. Кроме того, сотрудники медучреждений сами обзванивают таких пациентов и предлагают им определить дату и время визита мобильной бригады.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИВИВКУ

Через портал госуслуг;

по телефону единого центра записи на прием к врачу: (800) 450-33-03, (4872) 33-83-77 или на сайте Доктор71,

по телефонам единого контактного центра медучреждений, где открыты медицинские кабинеты для вакцинации от COVID-19.

КАБИНЕТЫ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ