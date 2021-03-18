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Более 64 тысяч жителей Тульской области сделали прививку от коронавируса
Фото из архива Myslo.

Более 64 тысяч жителей Тульской области сделали прививку от коронавируса

Вторым компонентом привились уже более 44 тысяч человек.

В Тульской области прививку от коронавируса сделали более 64 000 жителей, из них вторым компонентом — более 44 000. Напомним, в регионе работают 47 пунктов вакцинации в учреждениях, 41 выездная прививочная бригада, 8 выездных мобильных комплексов.

По выходным вакцинация проводится в передвижных комплексах возле торгово-развлекательных центров в Туле, Ефремове и Новомосковске.

Мобильные медицинские бригады выезжают в учреждения социальной защиты и на дом к пациентам, которые не могут прийти в пункт вакцинации самостоятельно.


Вакцинацию на дому готовы организовать все поликлиники региона. Чтобы получить прививку, маломобильному жителю нужно позвонить в свое медучреждение и сообщить о желании вакцинироваться. Медики приедут на дом, осмотрят пациента, измерят давление и сатурацию, уточнят наличие противопоказаний и сделают прививку. Кроме того, сотрудники медучреждений сами обзванивают таких пациентов и предлагают им определить дату и время визита мобильной бригады.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИВИВКУ
  • Через портал госуслуг;
  • по телефону единого центра записи на прием к врачу: (800) 450-33-03, (4872) 33-83-77 или на сайте Доктор71,
  • по телефонам единого контактного центра медучреждений, где открыты медицинские кабинеты для вакцинации от COVID-19.
КАБИНЕТЫ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ
  • ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 имени профессора В. Ф. Снегирева», (48753) 2−19−45. Алексин, ул. Героев Алексинцев, 13.
  • ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А. И. Козлова», (48741) 6−22−90. Ефремов, ул. Дачная, 4.
  • ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А. И. Козлова», (48741) 6−22−90. Ефремов, ул. Дружбы, 9-б.
  • ГУЗ «Амбулатория п. Рассвет», (4872) 72−37−95, п. Рассвет, дом 38.
  • ГУЗ «Амбулатория п. Рассвет», (4872) 72−37−95. Плеханово, ул. Заводская, 1-а.
  • ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница», (48762) 7−00−03, Новомосковск, ул. Калинина, 39.
  • ГУЗ «Городская клиническая больница № 2 г. Тулы имени Е. Г.  Лазарева», (4872) 33−80−06. Тула, ул. Комсомольская, 1.
  • ГУЗ «Городская больница № 9 г. Тулы», (4872) 77−03−93. Тула, Новомедвенский проезд, 2.
  • ГУЗ «Суворовская центральная районная больница», (48763) 2−60−62. Суворов, ул. Ленинского Юбилея, 2.
  • ГУЗ «Ясногорская районная больница», (48766) 2−12−75. Ясногорск, ул. Черняховского, 6.
  • ГУЗ «Городская больница № 7 г. Тулы», поликлиника № 3, (4872) 36−73−06, поликлиника № 3 г. Тула, ул. Первомайская, 11.
  • ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А. И. Козлова» (п. Волово), (48768) 2−16−53. Волово, ул. Ленина, 46, корп. А.
  • ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А. И. Козлова» (Каменский район), (48744) 2−14−18. с. Архангельское, ул. Тихомирова, 1.
  • ГУЗ «Тульская областная клиническая больница № 2 имени Л. Н. Толстого», (4872) 21−62−80, Тула, ул. Демьянова, 22.
  • ГУЗ «Белёвская центральная районная больница», (48742) 4−17−41, Белев, ул. Мира, 13.
  • ГУЗ «Богородицкая центральная районная больница», (48761) 2−22−80, Богородицк, ул. Пушкинская, 23.
  • ГУЗ «Веневская центральная районная больница», (48745) 2−12−80, Венев, ул. Международная, 7-а.
  • ГУЗ «Донская городская больница № 1», (48746) 4−00−10, Донской, мкр. Центральный, ул. Кирова, 23.
  • ГУЗ «Заокская центральная районная больница», (48734) 2−05−35, п. Заокский, ул. Садовая, 23.
  • ГУЗ «Кимовская центральная районная больница», (48735) 5−37−88, Кимовск, ул. Больничная, 2.
  • ГУЗ ТО «Киреевская центральная районная больница», (48754) 6−21−73, Киреевск, ул. Ленина, 44.
  • ГУЗ ТО «Киреевская центральная районная больница», (48754) 6−21−73. Болохово, ул. Мира, 22.
  • ГУЗ «Ленинская районная больница», (4872)33−83−21, п. Ленинский, ул. Механизаторов, 34.
  • ГУЗ «Одоевская центральная районная больница имени П. П. Белоусова», (48736) 4−11−44, п. Одоев, ул. Дачная, 2.
  • ГУЗ «Плавская центральная районная больница имени С. С. Гагарина», (48752) 2−11−98, филиал № 1 Тульская область, г. Плавск, ул. В. И. Ульянова, 80.
  • ГУЗ «Плавская центральная районная больница имени С. С. Гагарина», (48756) 2−14−40, филиал № 2, п. Чернь, ул. Свободная, 78.
  • ГУЗ «Тепло-Огаревская центральная районная больница», (48755) 2−11−49, п. Тёплое, переулок Строителей, 5.
  • ГУЗ «Узловская районная больница», (48731) 7−87−18, Узловая, ул. Беклимищева, 38-а.
  • ГУЗ «Щекинская районная больница», (48751) 2−03−71, Щёкино, ул. Болдина, 1.
  • ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 имени профессора В. Ф. Снегирева», (48753) 2−19−45, Алексин, ул. Центральная, 13-а.
  • ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медпомощи им. Д. Я. Ваныкина», (4872) 33−80−22, Тула, ул. Смидович, 12.
  • ГУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы», (4872) 21−62−25, Тула, Косая Гора, ул. Дронова, 15.
  • ГУЗ «Городская больница № 10 г. Тулы», (4872) 33−83−81, Тула, 18-й проезд Мясново, 104.
  • ГУЗ «Городская больница № 11 г. Тулы», (4872) 21−61−90, Тула, ул. Металлургов, 40.
  • ЧУЗ «Клиническая больница „РЖД-Медицина“ г. Тула», (4872) 70−19−11, Тула, ул. Дмитрия Ульянова, 8.
  • ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Узловая», (48731) 5−41−42, Узловая, ул. Завенягина, 19 «Поликлиника РЖД».
  • ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница», (48762) 7−00−03, поликлиническое отделение № 3, Новомосковск, ул. Свердлова, 17.
  • ГУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы», (4872) 21−62−25, Скуратово, ул. Пушкина, 17.
  • ГУЗ «Тульский областной госпиталь ветеранов войн и труда», (48745) 6−20−60, п. Грицовский, ул. Первомайская, 28.
  • ГУЗ «Дубенская центральная районная больница», (48732) 2−11−61, п. Дубна, ул. Ленина, 20.
  • ГУЗ «Куркинская центральная районная больница», (48743) 5−12−26, Куркино, переулок Больничный, 12.
  • ГУЗ «Одоевская центральная районная больница имени П. П. Белоусова», (48733) 2−12−03, п. Арсеньево, ул. Халтурина, 13.
  • Кабинет ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», (4872) 35−36−94, 25−23−23, Тула, ул. Оружейная, 15, корп. 1, каб. № 1, 3.
  • Кабинет для вакцинации в ТРЦ «Гостиный двор», Тула, ул. Советская, 47.
Сюжет: Коронавирус
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