Старт фотоконкурса «9 месяцев»

В поддержку спецпроекта Myslo «Рожали, знаем!» мы объявляем старт нового фотоконкурса «беременных» фото — «9 месяцев»!

Беременность — это, несомненно, особенный период. Здорово, что сейчас многие устраивают тематические фотосессии: потом, через годы, можно и самим предаться теплым воспоминаниям о самом спокойном времени в жизни родителей, и уже подросшему ребенку показать, как он рос в животике у мамы. Сплошные розовые единороги и умиление.

Предлагаем поделиться волшебными кадрами в нашем фотоконкурсе: выкладывайте фотографии, на которых вы в счастливом ожидании малыша (или малышей)!

Загружайте свои фото сюда.

Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.

Для участия в конкурсе принимается не более трех фотографий от одного участника и только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга. Принимаются снимки только хорошего качества. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победитель фотоконкурса получит приз — профессиональную фотосессию с малышом!

Приём фотографий продлится с 17 января по 3 февраля 2022 года.

Голосование продлится до 10 февраля.

Итоги подведем 11 февраля.