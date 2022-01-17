Старт фотоконкурса «9 месяцев»
В поддержку спецпроекта Myslo «Рожали, знаем!» мы объявляем старт нового фотоконкурса «беременных» фото — «9 месяцев»!
Беременность — это, несомненно, особенный период. Здорово, что сейчас многие устраивают тематические фотосессии: потом, через годы, можно и самим предаться теплым воспоминаниям о самом спокойном времени в жизни родителей, и уже подросшему ребенку показать, как он рос в животике у мамы. Сплошные розовые единороги и умиление.
Предлагаем поделиться волшебными кадрами в нашем фотоконкурсе: выкладывайте фотографии, на которых вы в счастливом ожидании малыша (или малышей)!
Загружайте свои фото сюда.
Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.
- Для участия в конкурсе принимается не более трех фотографий от одного участника и только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
- Принимаются снимки только хорошего качества.
- Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
- Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
- Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
- Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
- Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Победитель фотоконкурса получит приз — профессиональную фотосессию с малышом!
Приём фотографий продлится с 17 января по 3 февраля 2022 года.
Голосование продлится до 10 февраля.
Итоги подведем 11 февраля.