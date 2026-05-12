Акция «Ночь музеев — 2026» в Туле и области: афиша

16 мая в Тульской области пройдет ежегодная Всероссийская акция «Ночь музеев». Ее тема — «Родное» — перекликается с Годом единства народов России, объявленным Президентом России Владимиром Путиным.
Обратите внимание, что на некоторые мероприятия вход платный. Заранее уточняйте у музея.
Афиша будет дополняться.
Тульский филиал Государственного исторического музея
Музей станка
С 18.00 до 20.00 для посетителей будет действовать специальное предложение — комбо «Тульский цех». Это возможность за один визит совместить участие в мастер-классе и мультимедийную экскурсию «Тула — мастерская России».
- 18.00 — 20.00 — комбо «Тульский цех» (мастер-класс + экскурсия).
- 20.00 — 21.30 — лекция «Искусство звука. Проявление скрытого».
- 21.30 — 23.00 — иммерсивная ночная прогулка по Музею станка.
Вход свободный, по предварительной регистрации.
Тел. 8 (4872) 77-02-07. Адрес: Тула, Центральный переулок, 18.
6+
Ремесленный двор «Добродей»
В программе:
- 17.00 — 20.30 — мастер-классы по росписи в Кустарном антимузее*.
- 17.00 — 20.00 — мастер-классы по ковке в Тульской кузне, чеканка монеты.
- 17.00 — 20.00 — мастер‑шоу по гравировке*.
- 17.00 — 21.00 — деревянные игры в Потешной слободе.
- 18.00 — Интерактивный спектакль в рамках проекта «Путешествие старооскольской глиняной игрушки». История народного промысла оживёт на глазах у зрителей.
- 19.00 — мастер-класс по росписи старооскольской глиняной игрушки.
- 17.30, 19.00 — иммерсивная экскурсия «Под вопросом». Посетители познакомятся с мастером-столяром и экспонатами музейно-выставочного комплекса «Тульский резной наличник» в полной темноте, используя слух, обоняние, осязание и даже вкус.*
- 17.30, 18.30, 19.30 — мастер-класс по растопке жарового самовара с чаепитием в Белом шатре погрузит в атмосферу русского гостеприимства, откроет секреты старинного водогрея.*
- 20.30 — Церемония зажжения керосиновых фонарей на Фонарной аллее.
*Стоимость по прайсу. 0+
Тел. 8 (4872) 70-43-55. Адрес: Тула, ул. 9 Мая, 1-а, б.
ГИМ
- 18.00 — 22.00 — мастер-класс «Искусство создавать прекрасное», 6+. Совместно с волонтерами Исторического музея посетители познакомятся с двумя самобытными традициями, каждый из которых отражает уникальность Тульского края.
- 18.00 — занятие «Родословное древо моей семьи», 12+. В ходе музейного занятия юные посетители узнают, что расспрашивать родных о семейных историях и традициях не только интересно и полезно, но и очень важно. Участники познакомятся с понятием «родословное древо» и научатся его составлять. Купить билет
- 18.00 — лекция «Семья Белолипецких. К 135-летию закладки дома на улице Пятницкой», 12+. Купить билет
- 19.00 презентация проекта «Улица Металлистов: цифровая реконструкция», 6+. В рамках акции Команда TeamCIS, которая воссоздает облик городов России и стран СНГ в видеоигре «Майнкрафт», представит свой новый проект, посвященный Туле. Посетителей ждёт знакомство с цифровой реконструкцией здания Филиала Исторического музея, а также всего музейного квартала. Купить билет
- 20.00 — Творческая встреча «Тула на карте российского кино. Эпоха „нулевых“», 12+. Изучать облик Тулы в разные временные периоды можно по кинокадрам, снятым в нашем городе. Николай Досталь в «Гражданине начальнике» показал Тулу на рубеже веков. «Свадьба» Павла Лунгина — иллюстрация жизни начала нулевых в российском городе, прототипом которого стал шахтерский поселок Липки. Есть тульские кадры и в картине Петра Буслова «Бумер. Фильм второй». О «тульских» локациях в отечественном кинематографе в 1990–2000 годы расскажет непосредственный участник съемочного процесса Николай Губенков. Купить билет
- 20.15 — лекция «Явные и скрытые источники генеалогии: от метрической книги до страхового полиса», 12+. Купить билет
Экскурсии
- 18.30, 19.30, 20.30, 21.30 — Экскурсии по выставке «Сокровища полковых музеев. Традиции и реликвии российской армии», 12+. Купить билет
Тел. 8 (4872) 77-31-65. Адрес: Тула, ул. Металлистов, 10.
Ясная Поляна
Усадьба
- 18.00 и 19.00 — аудиоэкскурсия по экспозиции «Лев Толстой. Хозяин и работник» в Риге. Продолжительность — 40 минут. Возрастное ограничение: 6+.
- 18.00 и 19.00 — детское интерактивное пространство «Университет в лаптях» в Доме Волконского. Продолжительность — 1 час. Возрастное ограничение: 6+.
- 18.00 и 19.00 — в Доме Волконского пройдут мастер-классы по флористике. Яснополянские мастера расскажут, как хозяйка усадьбы Софья Андреевна Толстая создавала гербарии из цветов и трав. Продолжительность — 40 минут. Возрастное ограничение: 6+.
В этот день вход на территорию усадьбы «Ясная Поляна» будет открыт до 20.00.
Находиться на территории можно будет до 22.00. Для прогулки по заповеднику необходимо купить входной билет (100 рублей) в кассе музея.
Тел. 8 (48751) 7-61-25.
Дом культуры
- 15.00 и 19.00 — московский «Театр Терезы Дуровой» представит драму «О мышах и людях». Постановка по одноименной повести американского писателя Джона Стейнбека рассказывает трагическую историю сезонных рабочих во времена Великой депрессии. Продолжительность — 1 час 50 минут. Возрастное ограничение: 18+.
Тел. 8 (48751) 76-3-96. Адрес: Щекинский р-н, д. Ясная Поляна, 142-а.
Культурно-выставочный комплекс «Л. Н. Т.»
- 16.00 — лекция цикла «Мифы о Толстом»: «Ангел и деспот: мифы о семейной жизни». Руководитель отдела специальных проектов музея Ольга Глазунова расскажет о сложной и противоречивой истории отношений Льва Николаевича и Софьи Андреевны Толстых. Продолжительность — 1 час 30 минут. Возрастное ограничение: 18+.
- 18.00 и 20.00 — от здания «Л. Н. Т.» стартует пешеходная экскурсия «Переулки музейного квартала». Участникам предстоит свернуть с исхоженных туристических троп и окунуться в атмосферу провинциальной Тулы XIX–XX века. Продолжительность — 1 час. Возрастное ограничение: 0+.
- 18.30 — экскурсия по выставке «Театр Толстого» с просмотром записи спектакля Тульского академического театра драмы им. М. Горького «Два гусара» (1997). Продолжительность — 2 часа 45 минут. Возрастное ограничение: 12+.
- С 18.00 до 21.00 — постоянная экспозиция «Л. Н. Т.» «Мой адрес всегда: Тула» будет доступна для свободного осмотра. Возрастное ограничение: 12+.
Тел. 8 (4872) 77-33-02. Адрес: Тула, ул. Металлистов, 25.
Музей Земства и градостроительной истории
- 18.00 — от здания музея отправится экскурсия по историческому центру бывшего уездного города. Гости прогуляются по тихим улочкам Крапивны. Вход на экскурсию свободный. Продолжительность — 1 час 20 минут. Возрастное ограничение: 6+.
- 19.00 и 20.30 — вечерние экскурсии по экспозиции, рассказывающей об опыте местного самоуправления в Крапивенском уезде после проведения земской реформы в 1864 году. Продолжительность экскурсий — 1 час 30 минут. Возрастное ограничение: 6+.
- С 18.00 до 21.00 — ретрокостюмерная, можно будет примерить исторические костюмы и сфотографироваться в них. 0+.
Тел. 8 (48751) 71-1-18. Адрес: Щекинский р-н, с. Крапивна, ул. Коммунаров, 40.
Музеи Куликова поля
Музей «Тульские древности»
- 18.00 — интерактивное занятие «В каждой избушке — свои игрушки», 6+. Вход свободный.
- 19.00 — интерактивное занятие «Не боги горшки обжигают», 6+. Стоимость билета — 250 рублей.
- 19.00 — интерактивное занятие «Аромат света», 6+. Стоимость билета — 400 рублей.
- 20.00 — интерактивное занятие «Деревянных дел мастер», 6+. Стоимость билета — 250 рублей.
- 20.00 — интерактивное занятие «В гончарной мастерской», 6+. Стоимость билета — 250 рублей.
Тел.: 8 (4872) 36-16-63. Адрес: Тула, проспект Ленина, 47.
Научный центр «Археология и реставрация»
- 18.00 — гастрономический мастер-класс «НеслуЧАЙная история», 6+.
- 19.30 — кулинарный мастер-класс «Птички-кулички», 6+.
- 19.30 — пешеходная экскурсия «За фасадами старых зданий», 6+.
- 20.00 — 21.00 — работа экспозиции «10 000 лет до Тульского кремля» и выставки «Тула. Город на железной реке», 6+.
Записаться заранее можно по телефонам: +7 (4872) 77-38-05, +7 (4872) 77-38-06. Стоимость билетов — от 350 рублей.
Адрес: Тула, улица Металлистов, 1.
Тульский кремль
- 17.00, 19.00 — театрализованная экскурсия «Призраки Тульского кремля. Родное». Прогулка по территории кремля с театрализованными спектаклями и иммерсионными площадками. 6+. Запись по телефону: 8 (4872) 77-49-34. ₽
Историко-мемориальный музей Демидовых
- 18.00; 18.30; 22.00 — мастер-класс «П. А. Демидов — пчеловод. Свеча из воска своими руками». 6+ ₽
- 19.00; 20.00; 21.00; 22.00 — ночная прогулка-экскурсия с фонарями. Побываем в музее и усыпальнице Демидовых в действующей Николо-Зарецкой церкви. 6+ ₽
- 19.00; 19.30 — мастер-класс «Герб как эмблема духовной общности рода». Знакомство с геральдикой и создание собственного герба. 6+ ₽
- 20.00; 20.30 — музейное занятие «И пальцы просятся к перу…». Рассказ о развитии письменности, деловой и семейной корреспонденции. 6+ ₽
- 21.00 — мастер-класс «Страна ароматов. Парфюмер». Делаем ароматический сувенир. 6+ ₽
- 21.30 — мастер-класс «Шедевры каслинских мастеров». Изготовим открытку в стиле чугунного литья. 6+ ₽
Все мероприятия по предварительной записи по телефону: 8 (4872) 39-37-74.
Адрес: Тула, ул. Демидовская, 9.
Тульский музей изобразительных искусств
-
19.00 — лекция с элементами экскурсии «Русские художники и тульский край». Спикер — методист ТМИИ Елена Рябова. 12+. По предварительной записи: 8 (4872) 35-40-53
Адрес: Тула, ул. Ф. Энгельса, 64.
Фонд искусств
-
18.00 — концерт дуэта «Крапивна» — «Это все мое родное». Валентина Буталова и Лариса Дидик. 6+
Тел. 8 (4872) 35-40-53. Адрес: Тула, ул. Ф. Энгельса, 64, строение 1.
Музей П. Н. Крылова
- 18.00 — концерт детской школы искусств № 1. 6+
- 18.00 — 19.00 — аквагрим. 6+
- 19.00 — мастер-класс по рисованию «Тульские улочки». Вдохновимся архивными фотографиями и напишем городской пейзаж. 6+. По предварительной записи. ₽
- 20.00 — мастер-класс «Сиреневый май». Изготовим цветочную композицию. 6+. По предварительной записи. ₽
- 20.00 — музейное занятие «П. Н. Крылов и Тула». 6+.₽
В течение вечера для посетителей работают фотозоны.
Тел. 8 (4872) 41-04-60. Адрес: Тула, ул. Кутузова, 10.
Выставочный зал
- 18.00 — мастер-класс «Родное». Знакомимся с графической техникой и пишем пейзаж. 16+. Участие платное, по предварительной записи.
- 18.00 — интерактивная экскурсия «Вино из одуванчиков». Спектакль театра-студии «Мюсли» по повести Рэя Брэдбери. 16+. ₽
- 18.00 — акция «В одном слове». Что для вас музей? Поделитесь об этом одним словом. 0+
- 19.00 — сборная экскурсия «От реализма до абстракции за 60 минут. Экспресс-марафон по залам». 12+. ₽
Тел. 8 (4872) 56-09-92. Адрес: Тула, Красноармейский пр-т, 16.
Краеведческий музей
- 18.00 — творческая встреча с сотрудником Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия, художником, иконописцем Александром Бородавкиным. 6+
- 18.00— знакомство с выставкой «Личность в истории: Я. И. Бутович. 145 лет со дня рождения». 6+
- 18.30 — тематическая экскурсия по постоянной экспозиции музея «Прикоснись к истории». 6+ По предварительной записи: 8 (4872)30-79-75. ₽
- 19.00 — выступление студии цыганского танца BohoDance. 0+
- 20.00 — лекция старшего научного сотрудника Палеонтологического института им. А. А. Борисяка Алексея Пахневича «Сверлящие соседи по планете». 12+
- 21.30 — тематическая экскурсия «Славные имена Тульской Земли». Узнаем об известных жителях нашего города — ученых, деятелях культуры и искусства, врачах и спортсменах. 6+. По предварительной записи: 8 (4872) 30-79-75. ₽
Адрес: Тула, ул. Советская, 68.
Музей «Тульские самовары»
- 18.30 — мастер-класс «От чайного листа до самовара: два мира за одним столом». Сделаем веер и узнаем о традициях русского и китайского чаепития. 6+. По предварительной записи: 8(4872)31-23-33. ₽
- 20.00 — театрализованная музыкальная экскурсия «Под звуки самовара». Побываем в гостях в мастерской самоварщика начала 20 века. 12+. По предварительной записи: 8 (4872) 31-23-33. ₽
- 22.00 — викторина «Самовар кипит, уходить не велит». 12+
Адрес: Тула, ул. Менделеевская, 8.
Мемориальный музей Н. И. Белобородова
- 18.30 — музыкальная гостиная «Из истории домашнего органа». Услышим произведения классики на фисгармонии. 12+. ₽
- 20.00 — концертная программа «Цветущий май» с участием Изольды Агибаловой и хорового ансамбля «ВокАрт». 12+. ₽
Тел. 8 (4872) 36-18-85. Адрес: Тула, пр. Ленина, 16.
Дом-музей В. В. Вересаева
- 18.00 — 19.00 — лиричный спектакль-погружение в мир дворянской усадьбы и драйва морского путешествия «И душа в равновесье придет…». Основой спектакля станет лирика тульской поэтессы Ольги Ноздриной. 0+
- 20.30 — 22.00 — концерт танцев народов мира «Танец песчаных дюн». В программе выступление студии восточного танца и коллектива танцев народов мира. 0+
Тел. 8 (4872) 56-77-31. Адрес: Тула, ул. Гоголевская, 82.
Музей декоративно-прикладного и народного искусства
- 19.00 — экскурсия-лекция «Культурный код в миниатюре». Знакомимся с многообразием русского народного костюма через коллекцию уникальных кукол-манекенов. 6+.
В течение вечера по предварительной записи. Мастер-классы по лепке и росписи тульской городской и филимоновской игрушек.
Участие по предварительной записи: 8 (4872) 77-04-20. ₽
Адрес: Тула, ул. Металлистов, 12.
Музей-усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново»
- 18.00 — концертная программа с выступлением вокально-хорового коллектива «Сударушка». 6+
- 19.00 — познавательное мероприятие «Волшебные узоры филимоновской игрушки». Знакомство с народным промыслом. 6+
- 19.30 — познавательное мероприятие «Традиции в деталях: народные костюмы нашей страны». Знакомство с традиционными костюмами народов России. 6+
Тел. 8 (48734) 2-65-11. Адрес: Заокский район, д. Дворяниново.
Музей В. Ф. Руднева
- 18.00 — викторина «По рекам и морям нашей большой России». 6+
- 18.30 — презентация частной коллекции Н. В. Буяновой «Народная кукла». 6+
- 19.00 — семейная игротека. 6+
Тел. 8 (48734) 4-15-29. Адрес: Заокский р-н, д. Савино, 43.
Дом-музей Щедриных
- 18.00 — детская программа «Попробуй себя в оркестре». Знакомимся с шумовыми и ударными инструментами. 0+
- 19.00 — лекция «Толстой на языке балета: „Анна Каренина“ Родиона Щедрина». 6+
- 20.00 — обзорная экскурсия по музею. 6+
Тел. 8 958 869-08-16. Адрес: Алексин, ул. Радбужская, 46.
Тульский военно-исторический музей
- 18.00 — работа арт-пространства для детей: раскраски, аппликации, поделки в технике оригами. 6+
- 18.00 — фотозоны в музейной экспозиции. Посетители смогут сделать селфи в костюмах русских воинов различных исторических эпох. 0+
- 18.00 — концерт патриотической песни коллектива «Ступени». 6+
- 19.00 — моноспектакль Инны Тарады «Любимые лица сквозь ужас войны». 6+
- 20.00 — квест по постоянной экспозиции музея. 6+
- 21.00 — командная игра «Квизкраеведческий». Узнаем о прошлом и настоящем города в зале «Солдатские письма». 6+
- 22.00 — игротека. Настольные игры на логику и внимательность для всей семьи. 6+
Тел. 8 (4872) 77-49-36. Адрес: Тула, кремль, Музейно-выставочный комплекс.
Музей обороны Тулы
- 18.00; 19.00; 20.00 — сборные экскурсии по экспозиции музея. 6+. По предварительной записи. ₽
- 18.00 — открытие выставки «Капитан Кусто в России» о личности и путешествиях Жака-Ива Кусто. 6+
- 18.00 — квест «С картой за подарком». Путешествие по экспозиции с маршрутной картой. 6+. По предварительной записи. ₽
- 18.00 — мастер-класс «Василий Теркин — наш герой». Создаем открытку с изображением героя Александра Твардовского. 6+. По предварительной записи. ₽
- 18.00 — музейная игротека «Игры народов России». Интерактивная площадка с играми и забавами разных народов. 6+
- 19.00 — интерактивная программа «Фронтовая гармонь». Погрузимся в атмосферу 40-х годов с песнями тех лет. По предварительной записи. ₽
- 18.00 — полевая кухня.
- 19.30 — театрализованный концерт «Солдаты Победы». Путешествие в май 1945 года. 6+
- 20.00 — концерт «Венок дружбы» к Году единства народов. 6+.
Тел. 8 953 955-01-93. Адрес: Тула, территория «Парк Патриот-Тула».
Богородицкий дворец-музей и парк
- 18.00; 18.30; 19.00 — экспресс-экскурсия «История Богородицка от города-крепости до „цветника императрицы“» по экспозиции башни-колокольни с рассказом об истории основания города. 6+
- 18.30; 19.00; 20.00 — экскурсия-променад «Дворцовая анфилада» по парадным интерьерам дворца с рассказом о самых интересных экспонатах. 6+
- 18.00 — мастер-классы «Наши руки не для скуки» по текстилю. Изготовление текстильной «лошадки» и «матрешки» из фетра. 6+
- 19.30 — спектакль муниципального Домашнего театра «Пощечина» по одноименной пьесе Э. Лабиша «У Гаши». 6+
- 20.30 — эстрадный концерт на парадной лестнице западного фасада дворца. 12+
Тел. 8 (48761) 2-25-32. Адрес: Богородицк, территория парка, 1.
Внимание: в афише возможны изменения.