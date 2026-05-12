Акция «Ночь музеев — 2026» в Туле и области: афиша

16 мая в Тульской области пройдет ежегодная Всероссийская акция «Ночь музеев». Ее тема — «Родное» — перекликается с Годом единства народов России, объявленным Президентом России Владимиром Путиным.

Обратите внимание, что на некоторые мероприятия вход платный. Заранее уточняйте у музея.

Афиша будет дополняться.

С 18.00 до 20.00 для посетителей будет действовать специальное предложение — комбо «Тульский цех». Это возможность за один визит совместить участие в мастер-классе и мультимедийную экскурсию «Тула — мастерская России».

20.00 — 21.30 — лекция «Искусство звука. Проявление скрытого».

21.30 — 23.00 — иммерсивная ночная прогулка по Музею станка.

Вход свободный, по предварительной регистрации.

Тел. 8 (4872) 77-02-07. Адрес: Тула, Центральный переулок, 18.

6+

В программе:

17.00 — 20.30 — мастер-классы по росписи в Кустарном антимузее*.

*Стоимость по прайсу. 0+

Тел. 8 (4872) 70-43-55. Адрес: Тула, ул. 9 Мая, 1-а, б.

18.00 — 22.00 — мастер-класс «Искусство создавать прекрасное», 6+. Совместно с волонтерами Исторического музея посетители познакомятся с двумя самобытными традициями, каждый из которых отражает уникальность Тульского края.

Экскурсии

18.30, 19.30, 20.30, 21.30 — Экскурсии по выставке «Сокровища полковых музеев. Традиции и реликвии российской армии», 12+. Купить билет

Тел. 8 (4872) 77-31-65. Адрес: Тула, ул. Металлистов, 10.

18.00 и 19.00 — аудиоэкскурсия по экспозиции «Лев Толстой. Хозяин и работник» в Риге. Продолжительность — 40 минут. Возрастное ограничение: 6+.

В этот день вход на территорию усадьбы «Ясная Поляна» будет открыт до 20.00.

Находиться на территории можно будет до 22.00. Для прогулки по заповеднику необходимо купить входной билет (100 рублей) в кассе музея.

Тел. 8 (48751) 7-61-25.

15.00 и 19.00 — московский «Театр Терезы Дуровой» представит драму «О мышах и людях». Постановка по одноименной повести американского писателя Джона Стейнбека рассказывает трагическую историю сезонных рабочих во времена Великой депрессии. Продолжительность — 1 час 50 минут. Возрастное ограничение: 18+.

Тел. 8 (48751) 76-3-96. Адрес: Щекинский р-н, д. Ясная Поляна, 142-а.

Культурно-выставочный комплекс «Л. Н. Т.»

16.00 — лекция цикла «Мифы о Толстом»: «Ангел и деспот: мифы о семейной жизни». Руководитель отдела специальных проектов музея Ольга Глазунова расскажет о сложной и противоречивой истории отношений Льва Николаевича и Софьи Андреевны Толстых. Продолжительность — 1 час 30 минут. Возрастное ограничение: 18+.

Тел. 8 (4872) 77-33-02. Адрес: Тула, ул. Металлистов, 25.

Музей Земства и градостроительной истории

18.00 — от здания музея отправится экскурсия по историческому центру бывшего уездного города. Гости прогуляются по тихим улочкам Крапивны. Вход на экскурсию свободный. Продолжительность — 1 час 20 минут. Возрастное ограничение: 6+.

Тел. 8 (48751) 71-1-18. Адрес: Щекинский р-н, с. Крапивна, ул. Коммунаров, 40.

Музей «Тульские древности»

18.00 — интерактивное занятие «В каждой избушке — свои игрушки», 6+. Вход свободный.

Тел.: 8 (4872) 36-16-63. Адрес: Тула, проспект Ленина, 47.

Научный центр «Археология и реставрация»

18.00 — гастрономический мастер-класс «НеслуЧАЙная история», 6+.

Записаться заранее можно по телефонам: +7 (4872) 77-38-05, +7 (4872) 77-38-06. Стоимость билетов — от 350 рублей.

Адрес: Тула, улица Металлистов, 1.

17.00, 19.00 — театрализованная экскурсия «Призраки Тульского кремля. Родное». Прогулка по территории кремля с театрализованными спектаклями и иммерсионными площадками. 6+. Запись по телефону: 8 (4872) 77-49-34. ₽

Историко-мемориальный музей Демидовых

18.00; 18.30; 22.00 — мастер-класс «П. А. Демидов — пчеловод. Свеча из воска своими руками». 6+ ₽

Все мероприятия по предварительной записи по телефону: 8 (4872) 39-37-74.

Адрес: Тула, ул. Демидовская, 9.

Тульский музей изобразительных искусств

19.00 — лекция с элементами экскурсии «Русские художники и тульский край». Спикер — методист ТМИИ Елена Рябова. 12+. По предварительной записи: 8 (4872) 35-40-53

Адрес: Тула, ул. Ф. Энгельса, 64.

Фонд искусств

18.00 — концерт дуэта «Крапивна» — «Это все мое родное». Валентина Буталова и Лариса Дидик. 6+

Тел. 8 (4872) 35-40-53. Адрес: Тула, ул. Ф. Энгельса, 64, строение 1.

Музей П. Н. Крылова

18.00 — концерт детской школы искусств № 1. 6+

В течение вечера для посетителей работают фотозоны.

Тел. 8 (4872) 41-04-60. Адрес: Тула, ул. Кутузова, 10.

18.00 — мастер-класс «Родное». Знакомимся с графической техникой и пишем пейзаж. 16+. Участие платное, по предварительной записи.

Тел. 8 (4872) 56-09-92. Адрес: Тула, Красноармейский пр-т, 16.

Краеведческий музей

18.00 — творческая встреча с сотрудником Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия, художником, иконописцем Александром Бородавкиным. 6+

Адрес: Тула, ул. Советская, 68.

Музей «Тульские самовары»

18.30 — мастер-класс «От чайного листа до самовара: два мира за одним столом». Сделаем веер и узнаем о традициях русского и китайского чаепития. 6+. По предварительной записи: 8(4872)31-23-33. ₽

Адрес: Тула, ул. Менделеевская, 8.

Мемориальный музей Н. И. Белобородова

18.30 — музыкальная гостиная «Из истории домашнего органа». Услышим произведения классики на фисгармонии. 12+. ₽

Тел. 8 (4872) 36-18-85. Адрес: Тула, пр. Ленина, 16.

Дом-музей В. В. Вересаева

18.00 — 19.00 — лиричный спектакль-погружение в мир дворянской усадьбы и драйва морского путешествия «И душа в равновесье придет…». Основой спектакля станет лирика тульской поэтессы Ольги Ноздриной. 0+

Тел. 8 (4872) 56-77-31. Адрес: Тула, ул. Гоголевская, 82.

Музей декоративно-прикладного и народного искусства

19.00 — экскурсия-лекция «Культурный код в миниатюре». Знакомимся с многообразием русского народного костюма через коллекцию уникальных кукол-манекенов. 6+.

В течение вечера по предварительной записи. Мастер-классы по лепке и росписи тульской городской и филимоновской игрушек.

Участие по предварительной записи: 8 (4872) 77-04-20. ₽

Адрес: Тула, ул. Металлистов, 12.

Музей-усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново»

18.00 — концертная программа с выступлением вокально-хорового коллектива «Сударушка». 6+

Тел. 8 (48734) 2-65-11. Адрес: Заокский район, д. Дворяниново.

Музей В. Ф. Руднева

18.00 — викторина «По рекам и морям нашей большой России». 6+

Тел. 8 (48734) 4-15-29. Адрес: Заокский р-н, д. Савино, 43.

Дом-музей Щедриных

18.00 — детская программа «Попробуй себя в оркестре». Знакомимся с шумовыми и ударными инструментами. 0+

Тел. 8 958 869-08-16. Адрес: Алексин, ул. Радбужская, 46.

Тульский военно-исторический музей

18.00 — работа арт-пространства для детей: раскраски, аппликации, поделки в технике оригами. 6+

Тел. 8 (4872) 77-49-36. Адрес: Тула, кремль, Музейно-выставочный комплекс.

Музей обороны Тулы

18.00; 19.00; 20.00 — сборные экскурсии по экспозиции музея. 6+. По предварительной записи. ₽

Тел. 8 953 955-01-93. Адрес: Тула, территория «Парк Патриот-Тула».

Богородицкий дворец-музей и парк

18.00; 18.30; 19.00 — экспресс-экскурсия «История Богородицка от города-крепости до „цветника императрицы“» по экспозиции башни-колокольни с рассказом об истории основания города. 6+

Тел. 8 (48761) 2-25-32. Адрес: Богородицк, территория парка, 1.