В Новомосковске планируют преобразить Детский городской парк имени Дмитрия Оники. Проект обнародовали на заседании межведомственной комиссии под председательством губернатора Миляева 13 мая.

Комиссия утвердила концепции благоустройства общественных пространств в четырех городах Тульской области. Все они будут участвовать во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в этом году.

О новомосковском проекте рассказал врио главы администрации Новомосковска Олег Соловьев.

Главными достопримечательностями общественного пространства останутся исток реки Дон, скульптурная композиция «Шат и Дон» у входа и Детская железная дорога. При благоустройстве сделают упор на озеленение и создание комфортной среды для семейного отдыха. В планах — оборудовать точки общепита, обновить входную группу и сам исток Дона, установить навигационные указатели и новые аллеи.

По просьбам жителей в парке появится модульный туалет с комнатой матери и ребёнка. Информационные стенды будут знакомить гостей с историей города и самого парка.

«Нам удалось найти оптимальные решения, которые сохраняют природную уникальность территории и придают ей современный облик. Всё это — в рамках концепции „Территория семейного счастья“», — отметил Соловьёв.

Второй этап благоустройства затронет игровую зону: её приведут к современным стандартам безопасности и установят новые детские площадки.