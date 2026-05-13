В связи со спортивным событием администрация города напоминает предприятиям торговли о требованиях областного законодательства (Закон Тульской области № 727-ЗТО).

Согласно документу, розничная продажа алкоголя запрещается в радиусе 1000 метров от места проведения массового мероприятия: за три часа до его начала, во время самого мероприятия и три часа после его окончания.



Таким образом, с 12.00 до 18.00 торговать алкоголем в зоне, прилегающей к стадиону «Арсенал», будет нельзя. Власти рекомендуют магазинам заранее разместить информацию об этом для покупателей.