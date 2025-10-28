  1. Моя Слобода
Известные актёры и режиссёры приедут в Тулу на фестиваль «Кино и музыка»

Известные актёры и режиссёры приедут в Тулу на фестиваль «Кино и музыка»

В оружейной столице пройдут мастер-классы, киноконцерты, спецпоказы фильмов и творческие встречи.

С 4 по 9 ноября в Тульской области при поддержке Министерства культуры РФ, регионального правительства и администрации Тулы пройдет II Российский фестиваль «Кино и Музыка» – ежегодный смотр отечественных  фильмов разных жанров, где музыка играет важнейшую роль.

Президент фестиваля – народная артистка Российской Федерации, лауреат премии Правительства России, кинорежиссер Алла Сурикова. Основные мероприятия фестиваля пройдут в Городском концертном зале. Церемония открытия состоится 5 ноября в 19.00. Её проведут актеры театра и кино Ольга Кабо и Дмитрий Харатьян. 

В этом году фестивальные картины представлены в трех конкурсах, у каждого свое жюри. Просмотры всех фильмов будут бесплатными, на них можно прийти всей семьей. Картины зрителям представят их создатели. В ретрокинотеатре «Майский» туляки смогут увидеть фильмы, вошедшие в конкурсную программу полнометражных неигровых фильмов «Документальное кино о музыке и музыкантах».

Заметным событием фестиваля «Кино и Музыка» станет юбилейный вечер кинорежиссера Аллы Суриковой. Он пройдет 6 ноября в Тульской областной филармонии, в 19.00. Поздравить Аллу Ильиничну приедут друзья и коллеги: кинорежиссер Николай Лебедев, актеры Ольга Кабо, Ирина Розанова, Сергей Никоненко, Елизавета Боярская, Максим Аверин, каскадер Сергей Воробьев, саксофонистка Вероника Кожухарова, композитор Юрий Потеенко.

В рамках фестиваля состоятся мастер-классы, киноконцерты, спецпоказы фильмов, творческие встречи. Полную программу ищите здесь.

сегодня, в 20:00 +2
Событие
фестиваль Кино и музыкакультуракинофестивальпрограмма мероприятий
Место
Тула
