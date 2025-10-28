В Тульской области суды закрыли 19 точек общепита из-за забывчивости владельцев

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области вместе с налоговиками проводят надзорные мероприятия в отношении предпринимателей, впервые начавших деятельность и не уведомивших об этом надзорное ведомство.

С марта по октябрь были проанализированы данные о 2255 первых кассовых чеках. Выяснилось, что 164 объекта общепита работали без уведомления Роспотребнадзора. Было возбуждено 100 дел об административном правонарушении. 49 из них рассмотрены, владельцам заведений назначены штрафы на общую сумму 234 тысячи рублей.

Кроме того, возбуждено 64 дела за другие нарушения санитарного законодательства, сумма наложенных штрафов составила 72500 рублей.

На 23 объектах общественного питания были выявлены грубейшие нарушения санитарного законодательства и законодательства в сфере технического регулирования, возбуждены дела о временном запрете деятельности, материалы направлены в суды для принятия решения.

На срок от 10 до 90 суток приостановлена деятельность 19 объектов общественного питания. В Туле – 16 объектов, 14 предпринимателей:

ИП Аглиулина А. Ш.,

ИП Никитин Е. С.,

ИП Шукуров Р. В. о.,

ИП Омаров Т. Г. о.,

ИП Геворгян Н. М.,

ИП Чекрыгин Д. Н.,

ИП Эргашев М. П.,

ИП Ву Т. К. нга,

ИП Юсупов Д. А.,

ИП Хакбердиев М. В.,

ИП Ахмедов С. Ш.,

ИП Нгуен З. К.,

ИП Зайнурова Н. Х.,

ИП Атабекян А. Г.

В Новомосковске – ИП Даллакян Н. С.

В Веневе – ИП Антосян В. М.

В Щекине – ИП Мамуров И. И.