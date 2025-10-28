  1. Моя Слобода
На ул. Самоварной страдают из-за наглых автомобилистов и их пассажиров

На ул. Самоварной страдают из-за наглых автомобилистов и их пассажиров

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Тулячка прислала в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» кадры с камеры видеонаблюдения. На записи видно, как пассажир легковушки радикальным образом решил проблему с закрытым шлагбаумом.

«Улица Самоварная безумно страдает от тех, кто считает наш ЖК проезжей частью, где можно сократить проезд и не стоять в пробках. Ввели недавно выезд по звонку, но некоторым личностям закон не писан. Очень просили поставить крепкие шлагбаумы, получали отказ.  Может, после публикации что-то поменяется…», - сообщила автор обращения в редакцию.

 

