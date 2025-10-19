  1. Моя Слобода
Музей-заповедник «Куликово поле» – в числе победителей «Музейного Олимпа»

Музей-заповедник «Куликово поле» – в числе победителей «Музейного Олимпа»

Подведение итогов и награждение победителей Всероссийского музейного конкурса состоялось в Казани 17 октября.

Члены экспертного совета и жюри «Музейного Олимпа», руководители крупнейших музейных институций России выбрали победителей в номинациях «Музей России 2025 года», «Выставка», «Музей — детям», «Музейное событие», «Экспозиция» и «Музейный шедевр».

На конкурс было подано 189 заявок от музеев из всех федеральных округов страны. В финал вышли 23 проекта. Их защита состоялась перед жюри и музейным сообществом 13–16 октября на Профессиональном музейном форуме. Мероприятия Форума проходили на музейном пароходе, который в этом году следовал по маршруту Казань — Самара — Ульяновск — Свияжск — Казань.

После очной защиты каждого проекта жюри определило победителей.

  • Лауреатом «Музейного Олимпа» в номинации «Музей — детям» стал комплексный образовательный проект «Археология — детям» Государственного музея-заповедника «Куликово поле».
  • «Музеем России 2025 года» признан Сланцевский историко-краеведческий музей (Сланцы, Ленинградская область). Музей открылся в 2025 году после капитального ремонта с новой экспозицией. Концепция экспозиции нацелена на слом привычных представлений жителей города о его прошлом и настоящем и ставит вопросы о современном экономическом состоянии территории, ее социальном потенциале, а также вариантах развития моногородов в России и других странах.
  • В номинации «Выставка» жюри отметило проект «Городу нужен герой» Пермского краеведческого музея, который предложил новую для музея и города интерпретацию пермского звериного стиля. Предметы титульной для музея археологической коллекции проект рассмотрел как элементы массовой культуры.
  • В номинации «Экспозиция» победу одержала Оружейная галерея Государственного музея-заповедника «Гатчина» (Санкт-Петербург). Экспозиция представляет посетителям коллекцию огнестрельного охотничьего оружия, ядро которой сформировалось при первом владельце Гатчинского дворца — фаворите Екатерины II графе Григории Орлове. Галерея рассказывает не только об истории оружия, но и о раннем периоде существования дворца.
  • Приз в номинации «Музейное событие» достается Архитектурно-этнографическому музею Вологодской области за проект «Театральные сезоны музея “Семенково”».
  • Победа в номинации «Музейный шедевр» досталась реставрационному  проекту «Екатерина II. Личное пространство» Государственный музей-заповедник «Царское Село» (Пушкин, Санкт-Петербург).

Конкурс «Музейный Олимп» проходит по инициативе ИКОМ России (Международного совета музеев) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. «Музейный Олимп» существует с 2009 года, с 2024 года конкурс является всероссийским.

вчера, в 13:25 0
Событие
музей-заповедник Куликово полеМузейный Олимп
