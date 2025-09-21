  1. Моя Слобода
В Туле прошел гала-концерт Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

20 сентября в Городском концертом зале состоялся финал масштабного Всероссийского фестиваля к 80-летию Победы в Великой Отечественной войны.

Это финал крупнейшего фестивального движения Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова. Муниципальные и региональные отборочные этапы проходили при участии тысячи исполнителей и творческих коллективов со всей России в 2023 и 2024 годах. 

В праздничной программе финала конкурса приняли участие 250 исполнителей. Это участники любительских творческих коллективов из 13 регионов страны. 

Заместитель председателя правительства — министр культуры и туризма Тульской области Ольга Гремякова отметила, что в преддверии значимых юбилейных дат для региона — 85-летия обороны Тулы и 50-летия присвоения звания города-героя, принимать такой значимый патриотический фестиваль на своей земле — почетная и ответственная миссия для туляков. 

— За время проведения фестиваль «Салют Победы» стал настоящим символом единства регионов нашей многонациональной страны. Это не просто культурное событие, а живая связь времен, объединяющая память о подвигах предков и уважение к ветеранам, которое участники выражают через свое творчество и искусство. Для Тульской области эти ценности особенно значимы: наш регион, будучи арсеналом и щитом России, всегда стоял на защите интересов Родины. Пусть этот фестиваль укрепит связи между регионами нашей страны и вдохновит всех, кто чтит историю великой Родины!» — сказала Ольга Гремякова.

На финальном концерте для зрителей выступили артисты из Бурятии, Красноярского края, Амурской, Владимирской, Мурманской, Саратовской, Свердловской, Тульской, Ульяновской, Челябинской, Ярославской областей, Ненецкого автономного округа, города-героя Севастополя. Они представили все разнообразие жанров народного творчества: фольклор, театр, цирк, вокал, хореографию, музыку.

Кульминацией праздника стал вокальный номер «Герои всей России» в исполнении группы «Тоника» (Тула), участниц Всероссийского патриотического проекта «Жены героев» и самодеятельных артистов.

