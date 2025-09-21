  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Головокружительная ничья: матч «Арсенала» с «Уфой» запомнится надолго. Фоторепортаж - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Головокружительная ничья: матч «Арсенала» с «Уфой» запомнится надолго. Фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева.

Головокружительная ничья: матч «Арсенала» с «Уфой» запомнится надолго. Фоторепортаж

Сценарий субботней игры, как кино в жанре экшен.

Замысловатый и не вполне логичный ход встречи, а в качестве спецэффектов — незабитый пенальти, автогол, моментальный обмен результативными ударами в середине второго тайма и эмоциональная развязка на шестой компенсированной минуте. Все это вместил матч давних соперников по РПЛ, а теперь по «лучшей лиге мира».

Кто бы мог подумать, что после первого тайма «Уфа», не нанесшая ни одного удара в створ, будет лидировать в счете? А произошло именно так. Оружейники имели значительный игровой перевес, подали девять угловых и имели три шанса на гол. 

Но Брнович со штрафного погладил сетку с внешней стороны. Пуцко, впервые вышедший в стартовой обойме, с навеса Цараева головой пробил над перекладиной.

И в довершение ко всему отличную возможность упустил Калмыков. Липовой заработал пенальти, который взялся исполнить Амур. Бомбардир пробил низом, но не в самый угол — Чернов накрыл мяч.

PAV-8381.jpg

Прошло еще немного времени, как впору было вспомнить классику абсурда из творчества Эжена Ионеско. «Уфа» никак себя не проявила в созидании, а тут Ортис просочился слева и прострелил. Дезориентировнный Бердников срезал мяч в свои ворота — 0:1…

После отдыха «Арсенал» продолжал осаждать штрафную гостей, но до определенного момента дальше очередных корнеров дело не доходило. И все же красно-желтым удалось материализовать неоспоримое преимущество: в голевой атаке приняли участие Азявин и Калмыков, а завершил выходом тет-а-тет с вратарем Рейес — 1:1.

PAV-8741.jpg

Однако не успели болельщики пережить прилив радости, как фиолетовые снова вышли вперед. Юсупов с левого фланга исполнил штрафной так, что все увидели мяч в сетке ворот Цулаи — 1:2.

Надо было все начинать сначала, а время неумолимо таяло. В штрафной площади уфимцев порой было жарко, но требовался завершающий удар, которого не было. Вот уже и резервный судья поднял табло с шестью компенсированными минутами. Мирзов целил низом в дальний угол, но не попал.

И когда оставалось играть не больше десяти секунд, трибуны взревели от эмоций. Исаенко выкатил мяч Пенчикову, который из-за штрафной филигранно ударил в «девятку» — 2:2. Головокружительная ничья!

 

«Арсенал» — «Уфа» — 2:2 (0:1)

20 сентября. Тула. Центральный стадион. Судьи Антон Сидорин (Москва), Алексей Линкин (Воронеж), Андрей Пелых (Санкт-Петербург).

Голы: Бердников (37, в свои ворота, 0:1), Рейес (72, 1:1), Юсупов (73, 1:2), Пенчиков (90+6, 2:2).

На 30-й минуте Калмыков не реализовал пенальти (вратарь).

«Арсенал»: Цулая, Бердников (Исаенко, 46), Кармаев, Пуцко, Пенчиков, Раздорских (Алинви, 82), Рейес, Цараев (Трошечкин, 46), Брнович (Азявин, 71), Липовой (Мирзов, 57), Калмыков. 

«Уфа»: Чернов, Озманов (Перчёнок, 67), Хомуха, Шляков, Троянов, Исаев, Юсупов, Гыстаров (Барановский, 79), Ахатов (Чимези, 79), Агеян, Ортис (Карпук, 88). 

Предупреждены Бердников (34), Гыстаров (58), Ахатов (60), Барановский (90+2).

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
вчера, в 21:41 0
Другие статьи по темам
Событие
футболАрсенал
Место
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле прошел гала-концерт Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
В Туле прошел гала-концерт Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
В Тульской области стартовал проект «КардиоРитм»
В Тульской области стартовал проект «КардиоРитм»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.