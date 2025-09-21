  1. Моя Слобода
Неопознанные гуси, силачи и новое пространство «Двор»: топ новостей недели от Myslo

Чем тулякам запомнилась прошедшая неделя?

Самой популярной новостью недели, набравшей более 37 тысяч просмотров, стала информация о фермере, который содержал в своем хозяйстве неопознанных и неучтенных гусей. На владельца гусиной фермы пожаловались соседи — их беспокоил стойкий неприятный запах и спускаемые с участка нечистоты.

Также в топ самых читаемых новостей на Myslo традиционно вошла погода, причем даже не прогноз от Вильфанда, а обычная погода на день — более 21 тысячи просмотров и более 19 тысяч. 

Пришелся по душе репортаж с силового многоборья «Сила Тулы», который традиционно проводят на День города — более 15 тысяч просмотров. В топе — и новость о закрытии Дня города и выступлении вокальной группы ViVa — также более 15 тысяч. 

Замыкает топ недели новость о новом пространстве «Двор» в Учетном переулке — более 14 тысяч просмотров. 

вчера, в 22:14
Событие
топ новостейнеделяMyslo
Место
Тула
 

