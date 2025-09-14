  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Как в Тульской области отметят годовщину Куликовской битвы: афиша - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Как в Тульской области отметят годовщину Куликовской битвы: афиша
Фото Алексея Пирязева.

Как в Тульской области отметят годовщину Куликовской битвы: афиша

Обратите внимание: в программе возможны изменения.

В этом году мы отмечаем 645-ю годовщину Куликовской битвы. Яркий исторический праздник ждет гостей Куликова поля 20 сентября на Красном холме и в Музее Куликовской битвы в Моховом.

Традиционно, торжества в честь победы объединенного русского войска Дмитрия Донского над ордынцами Мамая откроет военно-исторический фестиваль «Поле Куликово». Поклонники истории всех возрастов и профессий соберутся 18 сентября в лагере на берегу Дона и будут жить несколько дней по законам Средневековья и в традициях двух культур — Руси и Орды.

531e4b06-f85b-4a49-a682-aac80ccc61da_3.jpg

В субботу, 20 сентября, Красный холм Куликова поля, где установлен первый монумент победителю Мамая — памятник-колонна Дмитрию Донскому, и Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом, где экспонируются реликвии участников сражения, на день станут площадками встреч прошлого и настоящего. 

На Красном холме реконструкторы эпохи Дмитрия Донского, русского и ордынского быта, воинских традиций проведут мастер-классы для детей и взрослых, развернут исторические биваки и фотозоны, на ярмарке предложат в качестве сувениров реплики археологических находок. Атмосферу давно минувшей эпохи помогут воссоздать музыканты этно- и фолк-музыки. В этом году на Красном холме выступят команды «Вольный путь» и «Слово князя».

Самыми зрелищными моментами программы годовщины Куликовской битвы из года в год являются реконструкция эпизода средневекового сражения на Красном холме и турнир по историческому средневековому бою в Моховом. 
В театрализованном действе на Красном холме примут участие представители военно-исторических клубов, они помогут зрителям вспомнить главные летописные сюжеты Куликовской битвы.

Здесь снова сойдутся в поединке Пересвет и Челубей, и будет разбито ордынское войско. 

Рассмотреть костюмы ратников можно до действа — во время «Дружинного поклона», когда они пройдут шествием у памятника-колонны Дмитрию Донскому. После театрализованной реконструкции гостей Куликова поля ждет парад-дефиле с демонстрацией лучших исторических комплексов и комментариями реконструкторов. Завершится фестивальная программа на Красном холме конными выступлениями. 

6b4dac0c-0149-4c97-91a2-b3278ec4931b.jpg

В Музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом посетители смогут наблюдать полноконтактные бои в доспехах. Это поединки до сдачи, потери щита или решения судьи. Турнир будет сопровождать выступление группы El Mental.

Дань памяти воинам Дмитрия Донского, сложившим свои головы на Куликовом поле в 1380 году, и защитникам российской государственности в другие эпохи отдадут на панихиде в храме Сергия Радонежского, а также во время литии у памятника-колонны Дмитрию Донскому. У храма будет установлен колокол, в который с молитвой о русских воинах и своих близких сможет ударить каждый. 

программа праздника

Мемориал на Красном холме 

Тульская область, Куркинский район, GPS: 53.607549, 38.670959

8.00 — 10.00 — священная литургия — заупокойная панихида по вождям и воинам, павшим за Отечество во все времена.

9.00 — 17.00:

  • «Средневековое торжище»: выставка-продажа реплик средневековых украшений и аксессуаров, аутентичные мастер-классы, интерактивные занятия.
  • «Медовая поляна»: выставка-продажа меда и продуктов пчеловодства.
  • «Краснохолмская ярмарка» и работа фуд-кортов.
  • «Поляна мастеров»: выставка-продажа изделий художественного и декоративно-прикладного творчества, мастер-классы, интерактивные занятия.

6888daa3-77b7-43a2-ab54-e49dcbb70db9_b.jpg

10.00 — 10.45 — концерт Губернаторского духового оркестра у храма-памятника Сергия Радонежского. Концерт бесплатный.

10.00 — 10.55, 12.00 — 13.00, 14.00 — 15.30 — концертно-развлекательная программа «Широкая ярмарка». Концерт бесплатный.

10.00 — 15.00 — интерактивные военно-исторические биваки времен Куликовской битвы, стрелецкого войска, Великой Отечественной войны.

10.00 — 16.00 -

  • Интерактивные игровые площадки на Поляне Мастеров.
  • Интерактивные игровые площадки «Русь» и «Орда», рассказывающие о быте двух культур Средневековья.
  • Интерактивная купеческая площадка «Епифанское подворье».
  • Интерактивная экологическая площадка «Тульские засеки».
  • Детская игровая площадка «Богатырская застава».
  • Конкурс «Полевая кухня — 2025» среди воинских подразделений и силовых структур Тульской области.

11.00 — 11.45 — торжественная церемония открытия праздника.

11.45 — 12.30 — «Дружинный поклон». Шествие участников XXIX Международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово» к памятнику-колонне Дмитрию Донскому.

12.00 — 12.45, 14.00 — 15.00 — концерт средневековой музыки «Голос древних времен». Концерт бесплатный.

12.00 — 13.00, 14.00 — 15.00 — концерт военной музыки и песни «Служу Отечеству» оркестров и военных музыкантов Тульской области. Концерт бесплатный.

174fc0c9-ef70-4eef-9ddf-843d2fd9a344_b.jpg

13.00 — 13.45 — театрализованная реконструкция эпизода средневекового сражения от участников XXIX Международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово». Билеты на трибуны будут продаваться в день праздника в кассах музея на Красном холме.

14.00 — 16.00 — конные выступления участников XXIX Международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово».

15.00 — 16.00 — дефиле исторических костюмов от участников XXIX Международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово».

Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом 

Тульская область, Куркинский район, бывшая деревня Моховое, Музейный комплекс «Куликово поле», GPS: 53.625196, 38.672340

10.00 — 20.00 — работа Музея Куликовской битвы. Посетить экспозицию «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение», выставку «Воины Великой степи. Юг русской равнины в VIII–X» и Музей-квест «Один в поле не воин» можно только в составе сборных экскурсионных групп.

10.00 — 17.00 — «Ремесленная улица». Мастер-классы по созданию сувениров из природных материалов.

10.00 — 19.00 — работа фуд-кортов.

11.00 — 17.00 — катание на лошади верхом и в бричке.

12.00 — 17.00 — детская игровая площадка «Богатырский стан». 

8115f056-c182-4155-a091-cdac890df1f6_b.jpg

13.00 — 17.00 — турнир по историческому средневековому бою на приз Куликова поля.

13.00 — 13.45, 15.00 — 16.00 — концерт средневековой музыки. Концерт бесплатный.

Возрастные рекомендации — 0+. Вход на праздник на Красном холме и в Моховом — свободный. Есть платные и бесплатные площадки.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 09:00 0
Другие статьи по темам
Место
ТулаКуликово Поле
Прочее
Куликовская битва
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Щекино неизвестный порезал колеса у шести автомобилей
В Щекино неизвестный порезал колеса у шести автомобилей
Студенты Мединститута проходят практику в Тульском областном перинатальном центре
Студенты Мединститута проходят практику в Тульском областном перинатальном центре
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.