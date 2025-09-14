Как в Тульской области отметят годовщину Куликовской битвы: афиша

Фото Алексея Пирязева.

В этом году мы отмечаем 645-ю годовщину Куликовской битвы. Яркий исторический праздник ждет гостей Куликова поля 20 сентября на Красном холме и в Музее Куликовской битвы в Моховом.

Традиционно, торжества в честь победы объединенного русского войска Дмитрия Донского над ордынцами Мамая откроет военно-исторический фестиваль «Поле Куликово». Поклонники истории всех возрастов и профессий соберутся 18 сентября в лагере на берегу Дона и будут жить несколько дней по законам Средневековья и в традициях двух культур — Руси и Орды.

В субботу, 20 сентября, Красный холм Куликова поля, где установлен первый монумент победителю Мамая — памятник-колонна Дмитрию Донскому, и Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом, где экспонируются реликвии участников сражения, на день станут площадками встреч прошлого и настоящего.

На Красном холме реконструкторы эпохи Дмитрия Донского, русского и ордынского быта, воинских традиций проведут мастер-классы для детей и взрослых, развернут исторические биваки и фотозоны, на ярмарке предложат в качестве сувениров реплики археологических находок. Атмосферу давно минувшей эпохи помогут воссоздать музыканты этно- и фолк-музыки. В этом году на Красном холме выступят команды «Вольный путь» и «Слово князя».

Самыми зрелищными моментами программы годовщины Куликовской битвы из года в год являются реконструкция эпизода средневекового сражения на Красном холме и турнир по историческому средневековому бою в Моховом.

В театрализованном действе на Красном холме примут участие представители военно-исторических клубов, они помогут зрителям вспомнить главные летописные сюжеты Куликовской битвы.

Здесь снова сойдутся в поединке Пересвет и Челубей, и будет разбито ордынское войско.

Рассмотреть костюмы ратников можно до действа — во время «Дружинного поклона», когда они пройдут шествием у памятника-колонны Дмитрию Донскому. После театрализованной реконструкции гостей Куликова поля ждет парад-дефиле с демонстрацией лучших исторических комплексов и комментариями реконструкторов. Завершится фестивальная программа на Красном холме конными выступлениями.

В Музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом посетители смогут наблюдать полноконтактные бои в доспехах. Это поединки до сдачи, потери щита или решения судьи. Турнир будет сопровождать выступление группы El Mental.

Дань памяти воинам Дмитрия Донского, сложившим свои головы на Куликовом поле в 1380 году, и защитникам российской государственности в другие эпохи отдадут на панихиде в храме Сергия Радонежского, а также во время литии у памятника-колонны Дмитрию Донскому. У храма будет установлен колокол, в который с молитвой о русских воинах и своих близких сможет ударить каждый.

программа праздника

Мемориал на Красном холме

Тульская область, Куркинский район, GPS: 53.607549, 38.670959

8.00 — 10.00 — священная литургия — заупокойная панихида по вождям и воинам, павшим за Отечество во все времена.

9.00 — 17.00:

«Средневековое торжище»: выставка-продажа реплик средневековых украшений и аксессуаров, аутентичные мастер-классы, интерактивные занятия.

«Медовая поляна»: выставка-продажа меда и продуктов пчеловодства.

«Краснохолмская ярмарка» и работа фуд-кортов.

«Поляна мастеров»: выставка-продажа изделий художественного и декоративно-прикладного творчества, мастер-классы, интерактивные занятия.

10.00 — 10.45 — концерт Губернаторского духового оркестра у храма-памятника Сергия Радонежского. Концерт бесплатный.

10.00 — 10.55, 12.00 — 13.00, 14.00 — 15.30 — концертно-развлекательная программа «Широкая ярмарка». Концерт бесплатный.

10.00 — 15.00 — интерактивные военно-исторические биваки времен Куликовской битвы, стрелецкого войска, Великой Отечественной войны.

10.00 — 16.00 -

Интерактивные игровые площадки на Поляне Мастеров.

Интерактивные игровые площадки «Русь» и «Орда», рассказывающие о быте двух культур Средневековья.

Интерактивная купеческая площадка «Епифанское подворье».

Интерактивная экологическая площадка «Тульские засеки».

Детская игровая площадка «Богатырская застава».

Конкурс «Полевая кухня — 2025» среди воинских подразделений и силовых структур Тульской области.

11.00 — 11.45 — торжественная церемония открытия праздника.

11.45 — 12.30 — «Дружинный поклон». Шествие участников XXIX Международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово» к памятнику-колонне Дмитрию Донскому.

12.00 — 12.45, 14.00 — 15.00 — концерт средневековой музыки «Голос древних времен». Концерт бесплатный.

12.00 — 13.00, 14.00 — 15.00 — концерт военной музыки и песни «Служу Отечеству» оркестров и военных музыкантов Тульской области. Концерт бесплатный.

13.00 — 13.45 — театрализованная реконструкция эпизода средневекового сражения от участников XXIX Международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово». Билеты на трибуны будут продаваться в день праздника в кассах музея на Красном холме.

14.00 — 16.00 — конные выступления участников XXIX Международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово».

15.00 — 16.00 — дефиле исторических костюмов от участников XXIX Международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово».

Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом

Тульская область, Куркинский район, бывшая деревня Моховое, Музейный комплекс «Куликово поле», GPS: 53.625196, 38.672340

10.00 — 20.00 — работа Музея Куликовской битвы. Посетить экспозицию «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение», выставку «Воины Великой степи. Юг русской равнины в VIII–X» и Музей-квест «Один в поле не воин» можно только в составе сборных экскурсионных групп.

10.00 — 17.00 — «Ремесленная улица». Мастер-классы по созданию сувениров из природных материалов.

10.00 — 19.00 — работа фуд-кортов.

11.00 — 17.00 — катание на лошади верхом и в бричке.

12.00 — 17.00 — детская игровая площадка «Богатырский стан».

13.00 — 17.00 — турнир по историческому средневековому бою на приз Куликова поля.

13.00 — 13.45, 15.00 — 16.00 — концерт средневековой музыки. Концерт бесплатный.

Возрастные рекомендации — 0+. Вход на праздник на Красном холме и в Моховом — свободный. Есть платные и бесплатные площадки.