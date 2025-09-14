Как в Тульской области отметят годовщину Куликовской битвы: афиша

В этом году мы отмечаем 645-ю годовщину Куликовской битвы. Яркий исторический праздник ждет гостей Куликова поля 20 сентября на Красном холме и в Музее Куликовской битвы в Моховом.
Традиционно, торжества в честь победы объединенного русского войска Дмитрия Донского над ордынцами Мамая откроет военно-исторический фестиваль «Поле Куликово». Поклонники истории всех возрастов и профессий соберутся 18 сентября в лагере на берегу Дона и будут жить несколько дней по законам Средневековья и в традициях двух культур — Руси и Орды.
В субботу, 20 сентября, Красный холм Куликова поля, где установлен первый монумент победителю Мамая — памятник-колонна Дмитрию Донскому, и Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом, где экспонируются реликвии участников сражения, на день станут площадками встреч прошлого и настоящего.
На Красном холме реконструкторы эпохи Дмитрия Донского, русского и ордынского быта, воинских традиций проведут мастер-классы для детей и взрослых, развернут исторические биваки и фотозоны, на ярмарке предложат в качестве сувениров реплики археологических находок. Атмосферу давно минувшей эпохи помогут воссоздать музыканты этно- и фолк-музыки. В этом году на Красном холме выступят команды «Вольный путь» и «Слово князя».
Самыми зрелищными моментами программы годовщины Куликовской битвы из года в год являются реконструкция эпизода средневекового сражения на Красном холме и турнир по историческому средневековому бою в Моховом.
В театрализованном действе на Красном холме примут участие представители военно-исторических клубов, они помогут зрителям вспомнить главные летописные сюжеты Куликовской битвы.
Здесь снова сойдутся в поединке Пересвет и Челубей, и будет разбито ордынское войско.
Рассмотреть костюмы ратников можно до действа — во время «Дружинного поклона», когда они пройдут шествием у памятника-колонны Дмитрию Донскому. После театрализованной реконструкции гостей Куликова поля ждет парад-дефиле с демонстрацией лучших исторических комплексов и комментариями реконструкторов. Завершится фестивальная программа на Красном холме конными выступлениями.
В Музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом посетители смогут наблюдать полноконтактные бои в доспехах. Это поединки до сдачи, потери щита или решения судьи. Турнир будет сопровождать выступление группы El Mental.
Дань памяти воинам Дмитрия Донского, сложившим свои головы на Куликовом поле в 1380 году, и защитникам российской государственности в другие эпохи отдадут на панихиде в храме Сергия Радонежского, а также во время литии у памятника-колонны Дмитрию Донскому. У храма будет установлен колокол, в который с молитвой о русских воинах и своих близких сможет ударить каждый.
Мемориал на Красном холме
Тульская область, Куркинский район, GPS: 53.607549, 38.670959
8.00 — 10.00 — священная литургия — заупокойная панихида по вождям и воинам, павшим за Отечество во все времена.
9.00 — 17.00:
- «Средневековое торжище»: выставка-продажа реплик средневековых украшений и аксессуаров, аутентичные мастер-классы, интерактивные занятия.
- «Медовая поляна»: выставка-продажа меда и продуктов пчеловодства.
- «Краснохолмская ярмарка» и работа фуд-кортов.
- «Поляна мастеров»: выставка-продажа изделий художественного и декоративно-прикладного творчества, мастер-классы, интерактивные занятия.
10.00 — 10.45 — концерт Губернаторского духового оркестра у храма-памятника Сергия Радонежского. Концерт бесплатный.
10.00 — 10.55, 12.00 — 13.00, 14.00 — 15.30 — концертно-развлекательная программа «Широкая ярмарка». Концерт бесплатный.
10.00 — 15.00 — интерактивные военно-исторические биваки времен Куликовской битвы, стрелецкого войска, Великой Отечественной войны.
10.00 — 16.00 -
- Интерактивные игровые площадки на Поляне Мастеров.
- Интерактивные игровые площадки «Русь» и «Орда», рассказывающие о быте двух культур Средневековья.
- Интерактивная купеческая площадка «Епифанское подворье».
- Интерактивная экологическая площадка «Тульские засеки».
- Детская игровая площадка «Богатырская застава».
- Конкурс «Полевая кухня — 2025» среди воинских подразделений и силовых структур Тульской области.
11.00 — 11.45 — торжественная церемония открытия праздника.
11.45 — 12.30 — «Дружинный поклон». Шествие участников XXIX Международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово» к памятнику-колонне Дмитрию Донскому.
12.00 — 12.45, 14.00 — 15.00 — концерт средневековой музыки «Голос древних времен». Концерт бесплатный.
12.00 — 13.00, 14.00 — 15.00 — концерт военной музыки и песни «Служу Отечеству» оркестров и военных музыкантов Тульской области. Концерт бесплатный.
13.00 — 13.45 — театрализованная реконструкция эпизода средневекового сражения от участников XXIX Международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово». Билеты на трибуны будут продаваться в день праздника в кассах музея на Красном холме.
14.00 — 16.00 — конные выступления участников XXIX Международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово».
15.00 — 16.00 — дефиле исторических костюмов от участников XXIX Международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово».
Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом
Тульская область, Куркинский район, бывшая деревня Моховое, Музейный комплекс «Куликово поле», GPS: 53.625196, 38.672340
10.00 — 20.00 — работа Музея Куликовской битвы. Посетить экспозицию «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение», выставку «Воины Великой степи. Юг русской равнины в VIII–X» и Музей-квест «Один в поле не воин» можно только в составе сборных экскурсионных групп.
10.00 — 17.00 — «Ремесленная улица». Мастер-классы по созданию сувениров из природных материалов.
10.00 — 19.00 — работа фуд-кортов.
11.00 — 17.00 — катание на лошади верхом и в бричке.
12.00 — 17.00 — детская игровая площадка «Богатырский стан».
13.00 — 17.00 — турнир по историческому средневековому бою на приз Куликова поля.
13.00 — 13.45, 15.00 — 16.00 — концерт средневековой музыки. Концерт бесплатный.
Возрастные рекомендации — 0+. Вход на праздник на Красном холме и в Моховом — свободный. Есть платные и бесплатные площадки.