В Ясной Поляне открылась выставка, посвященная спасению наследия Толстого в годы Великой Отечественной войны

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

24 апреля в музее-усадьбе «Ясная Поляна» открылась выставка «За Льва Толстого! За Ясную Поляну! Смерть фашистам!». Это часть межрегионального проекта, посвященного спасению наследия Л. Н. Толстого в годы Великой Отечественной войны.

Одновременно такие же выставки открылись в Государственном музее Л. Н. Толстого в Москве и в Томском государственном университете. В рамках торжественного открытия выставки был организован телемост между тремя регионами.

Заместитель губернатора Тульской области Ярослав Раков отметил героический подвиг сотрудников музея, которые сумели сохранить толстовские реликвии и спасти музеи писателя. В защите Ясной Поляны от разгрома и мародерства участвовали и местные жители, нередко с опасностью для жизни.

— Выставочный проект, который мы открываем сегодня, буквально воссоздал маршрут следования экспонатов музеев Толстого в начале Великой Отечественно войны: Москва — Ясная Поляна — Томск. Все эти, а также другие регионы, исторически связанные с жизнью и творчеством писателя, готовятся к проведению масштабных культурно-просветительских мероприятий к 200-летию Льва Толстого в 2028 году. Тульская область, как родина писателя, станет центром этих событий, мы прикладываем все усилия, чтобы провести юбилей на самом высоком уровне. Эта работа ведется под личным контролем губернатора Дмитрия Миляева, — сказал Ярослав Раков.

Открытие выставочного проекта приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и к 125-летию со дня рождения внучки Льва Николаевича — Софьи Андреевны Толстой-Есениной. Она возглавила толстовские музеи в самое тяжелое военное время и вместе с сотрудниками в Москве и в Ясной Поляне героически спасала реликвии.

На выставке в Ясной Поляне показаны фотографии военных лет, произведения живописи и графики, плакаты. Особое место занимают архивные материалы, содержащие информацию об эвакуации предметов, дневник музея, а также книга отзывов с записями красноармейцев.

Выставка будет открыта до 22 июня 2025 года. 6+