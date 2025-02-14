Хоккеисты АКМ переиграли «Молот» на чужом льду

В Перми «михайловцы» сыграли против местной команды «Молот», которая, как и АКМ, борется за самые высокие позиции по итогам регулярного чемпионата ВХЛ. Игра ожидалась напряженная и богатая на события — очки нужны обоим коллективам.

Старт первого игрового отрезка остался за гостями. Туляки чуть чаще атаковали, регулярно держали в игре голкипера «Молота» Егора Горшкова. АКМ поиграл даже в большинстве, но дивидендов в виде заброшенных шайб из этого извлечь не сумел. Пермяки также огрызались опасными контрвыпадами, которые также ни к чему не приводили. С нулями на табло команды доиграли до сирены на первый перерыв.

В самом начале второго периода АКМ открыл счет — Сергей Теряев мощно и неотразимо щелкнул низом. Но в следующей же атаке «Молот» отыгрался. Гол у хозяев на счету Эмиля Галиаскарова. Команды продолжили играть на высоких скоростях, создавать моменты у ворот друг друга, но вратари больше не ошибались, да и оборона рано встречала нападающих, играла плотно и не давала пространства для маневра. Период завершился вничью.

В самом начале третьей двадцатиминутки хозяева вышли вперед. Самым расторопным в чужой зоне оказался Максим Кицын. Однако тут же туляки побежали вперед и выровняли цифры на табло: Петров нашел передачей Шиндяева, тот — Локтева, а Александр из убойной позиции не промахнулся. Дальше туляки поджали соперника в своей зоне, действовали уверенно и надежно. Под занавес матча Максим Казаков упрочил преимущество АКМ до двух точных бросков. Эта шайба оказалась последней в матче — 2:4.

Дальше команда отправляется в Ижевск.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поздравил АКМ с победой в Перми:

Дмитрий Миляев — АКМ провел матч новой выездной серии в Перми, одержав победу над «Молотом» со счетом 4:2. Поздравляю команду и болельщиков с победой! Парни! Сегодня была упорная борьба, в которой вы одержали верх! Эта волевая победа, безусловно, придаст команде уверенности в предстоящих выездных матчах. Не сбавляйте обороты и двигайтесь только вперед! Болеем за вас!

«Молот» — АКМ 2:4

0:1 20:26 Теряев (Локтев, Петров)

1:1 21:08 Галиаскаров

2:1 41:39 Кицын (Зенчиков, Акмальдинов)

2:2 42:55 Локтев (Шиндяев, Петров)

2:3 49:50 Гизатуллин

2:4 57:20 Казаков (Алексеев, Шипов)

Статистика матча

Броски: 44-62; броски в створ: 24-36; голы: 2-4; вбрасывания: 35-32; блокированные броски: 11-9; силовые приемы: 22-9; штраф: 6-4.