«Тулица» одержала победу в матче с «Заречье-Одинцово»

Тульские волейболистки в 23-м туре чемпионата России встретились с командой «Заречье-Одинцово» из Московской области.

В первой партии наши спортсменки уступили, зато в последующих двух не дали соперницам ни одного шанса. Впрочем, хозяйки площадки заставили и волейболисток и их болельщиков изрядно понервничать, сравняв счёт в четвертой партии.

Но в финале «Тулица» всё же завоевала преимущество и получила заслуженную победу! Итоговый счёт — 2:3 в пользу тульской команды. Статистика матча выглядит так: (25:23, 16:25, 20:25, 25:22, 8:15).