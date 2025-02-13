  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. «Тулица» одержала победу в матче с «Заречье-Одинцово» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
«Тулица» одержала победу в матче с «Заречье-Одинцово»

«Тулица» одержала победу в матче с «Заречье-Одинцово»

Выездная игра состоялась в Подмосковье.

Тульские волейболистки в 23-м туре чемпионата России встретились с командой «Заречье-Одинцово» из Московской области.

В первой партии наши спортсменки уступили, зато в последующих двух не дали соперницам ни одного шанса. Впрочем, хозяйки площадки заставили и волейболисток и их болельщиков изрядно понервничать, сравняв счёт в четвертой партии.

Но в финале «Тулица» всё же завоевала преимущество и получила заслуженную победу! Итоговый счёт — 2:3 в пользу тульской команды. Статистика матча выглядит так: (25:23, 16:25, 20:25, 25:22, 8:15).

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 08:30 +4
Другие статьи по темам
Событие
спортволейболВК Тулицатульский волейбол
Место
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле открылась выставка графики актрисы Лидии Вертинской
В Туле открылась выставка графики актрисы Лидии Вертинской
В Тульской области учреждена медаль «За верность родительскому долгу в воспитании особого ребенка»
В Тульской области учреждена медаль «За верность родительскому долгу в воспитании особого ребенка»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.