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В России приняли закон для защиты граждан от телефонных мошенников
Фото Алексея Пирязева

В России приняли закон для защиты граждан от телефонных мошенников

«Период охлаждения» не позволит потенциальной жертве отправить аферистам деньги, взятые в кредит.

Во вторник, 11 февраля, депутаты Госдумы приняли сразу в двух чтениях закон, который позволит защитить граждан от телефонных мошенников, заставляющих своих жертв брать кредиты.

С 1 сентября 2025 году при выдаче кредита будет применяться так называемый «период охлаждения», не позволяющий снять деньги сразу после их зачисления.

Согласно тексту закона, для займов в размере от 50 до 200 тысяч рублей срок «заморозки» составит 4 часа, а для сумм свыше 200 тысяч рублей – двое суток. Предполагается, что за это время заёмщик осознает, что стал жертвой обмана и сможет сохранить деньги.

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