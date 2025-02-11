В России приняли закон для защиты граждан от телефонных мошенников

Фото Алексея Пирязева

Во вторник, 11 февраля, депутаты Госдумы приняли сразу в двух чтениях закон, который позволит защитить граждан от телефонных мошенников, заставляющих своих жертв брать кредиты.

С 1 сентября 2025 году при выдаче кредита будет применяться так называемый «период охлаждения», не позволяющий снять деньги сразу после их зачисления.

Согласно тексту закона, для займов в размере от 50 до 200 тысяч рублей срок «заморозки» составит 4 часа, а для сумм свыше 200 тысяч рублей – двое суток. Предполагается, что за это время заёмщик осознает, что стал жертвой обмана и сможет сохранить деньги.