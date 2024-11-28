В Туле выберут самую красивую и очаровательную девушку

Конкурс «Мисс Тула» проводится в нашем регионе в восемнадцатый раз. Он уже стал своеобразной визитной карточкой нашего города.
В этом году 20 очаровательных девушек со всей области будут бороться за право представлять Тульский регион на национальном конкурсе «Мисс Россия».
«Мисс Тула 2024» Милана Яворская.
Конкурс традиционно будет состоять из дефиле-представления, дефиле в купальниках, дефиле в вечерних платьях; у девушек также возьмут интервью.
Выходы конкурсанток состоятся под живое исполнение артистов. Сбор гостей в 17.30.
Конкурс «Мисс Тула» организован модельно-артистическим агентством Linda при поддержке Министерства культуры Тульской области.