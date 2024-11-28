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В Туле выберут самую красивую и очаровательную девушку
Фото из архива Myslo.

В Туле выберут самую красивую и очаровательную девушку

30 ноября в 18.00 в Творческом кластере Октава состоится ежегодный областной конкурс красоты «Мисс Тула 2025».

Конкурс «Мисс Тула» проводится в нашем регионе в восемнадцатый раз. Он уже стал своеобразной визитной карточкой нашего города.

В этом году 20 очаровательных девушек со всей области будут бороться за право представлять Тульский регион на национальном конкурсе «Мисс Россия». 

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«Мисс Тула 2024» Милана Яворская. 

Конкурс традиционно будет состоять из дефиле-представления, дефиле в купальниках, дефиле в вечерних платьях; у девушек также возьмут интервью.

Выходы конкурсанток состоятся под живое исполнение артистов. Сбор гостей в 17.30. 

Конкурс «Мисс Тула» организован модельно-артистическим агентством Linda при поддержке Министерства культуры Тульской области. 

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