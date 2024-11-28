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Устроил погоню на летней резине: стали известны подробности смертельного ДТП в Донском
Фото Госавтоинспекции Тульской области.

Устроил погоню на летней резине: стали известны подробности смертельного ДТП в Донском

В региональной Госавтоинспекции рассказали детали происшествия.

27 ноября примерно в 21.00 экипаж ДПС заметил ВАЗ, который ехал по необычной траектории. Автоинспекторы подали сигнал об остановке транспортного средства, однако водитель ускорился и попытался скрыться.

Сотрудники ГАИ поехали за водителем, однако вскоре увидели, что водитель не справился с управлением. Легковушка вылетела в кювет, врезавшись в опору ЛЭП. Водитель скончался на месте происшествия.

Оказалось, что мужчина ехал на летней резине. Кроме того, он был неоднократно судим за нетрезвое вождение. 

— Состояние водителя на момент ДТП будет установлено позднее, в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы, — рассказали в региональном ведомстве. 

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Автор:
сегодня, в 16:35 0
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