Устроил погоню на летней резине: стали известны подробности смертельного ДТП в Донском

Фото Госавтоинспекции Тульской области.

27 ноября примерно в 21.00 экипаж ДПС заметил ВАЗ, который ехал по необычной траектории. Автоинспекторы подали сигнал об остановке транспортного средства, однако водитель ускорился и попытался скрыться.

Сотрудники ГАИ поехали за водителем, однако вскоре увидели, что водитель не справился с управлением. Легковушка вылетела в кювет, врезавшись в опору ЛЭП. Водитель скончался на месте происшествия.

Оказалось, что мужчина ехал на летней резине. Кроме того, он был неоднократно судим за нетрезвое вождение.

— Состояние водителя на момент ДТП будет установлено позднее, в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы, — рассказали в региональном ведомстве.