В Узловой СК возбудил дело на судебного пристава, который выгораживал знакомого-должника

Он был осужден за кражи.

В Узловой возбуждено уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы службы судебных приставов по статье за превышение должностных полномочий.

По версии следствия, с июня 2020 года по март 2024 года бывший заместитель начальника отдела судебных приставов города Узловая и Узловского района незаконно вернула своему знакомому денежные средства, списанные с его банковской карты.

Установлено, что ранее мужчина был осужден за совершение кражи и арест на его банковскую карту наложен в целях взыскания причиненного преступлением ущерба в пользу пострадавших.

— В настоящее время следователем территориального следственного отдела проведены обыски, допрошены свидетели и потерпевший. Проводится комплекс иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в региональном СК.