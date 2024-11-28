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В Узловой СК возбудил дело на судебного пристава, который выгораживал знакомого-должника

В Узловой СК возбудил дело на судебного пристава, который выгораживал знакомого-должника

Он был осужден за кражи.

В Узловой возбуждено уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы службы судебных приставов по статье за превышение должностных полномочий. 

По версии следствия, с июня 2020 года по март 2024 года бывший заместитель начальника отдела судебных приставов города Узловая и Узловского района незаконно вернула своему знакомому денежные средства, списанные с его банковской карты.

Установлено, что ранее мужчина был осужден за совершение кражи и арест на его банковскую карту наложен в целях взыскания причиненного преступлением ущерба в пользу пострадавших.

— В настоящее время следователем территориального следственного отдела проведены обыски, допрошены свидетели и потерпевший. Проводится комплекс иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в региональном СК. 

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Автор:
сегодня, в 14:40 +1
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