В Тульской области начнут готовить офтальмологов

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В офтальмологических отделениях ежегодно выполняют около 8 тысяч операций.

С 2025 года Медицинский институт ТулГУ начнет набор на программу ординатуры по офтальмологии, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В офтальмологических отделениях ежегодно врачи делают около 8 тысяч операций. Для лечения заболеваний органов зрения используются микроинвазивные высокотехнологичные, в том числе лазерные методы лечения, которые позволяют быстро восстановить зрение и улучшить его остроту. Особое внимание уделяют пациентам, состоящим на диспансерном наблюдении, в том числе людям, страдающим сахарным диабетом.

Напомним, студенты медвузов, обучающиеся по целевому направлению, получают ежемесячные выплаты из регионального бюджета: 5 тысяч рублей для студентов специалитета и 10 тысяч рублей — для ординаторов.

Молодые специалисты могут рассчитывать на единовременную выплату 1 млн рублей, предоставление служебного жилья или компенсацию его найма. Через 3 года работы медикам предоставляется единовременная выплата в размере пяти окладов.