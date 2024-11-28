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В Тульской области начнут готовить офтальмологов
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области начнут готовить офтальмологов

В офтальмологических отделениях ежегодно выполняют около 8 тысяч операций.

С 2025 года Медицинский институт ТулГУ начнет набор на программу ординатуры по офтальмологии, сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

В офтальмологических отделениях ежегодно врачи делают около 8 тысяч операций. Для лечения заболеваний органов зрения используются микроинвазивные высокотехнологичные, в том числе лазерные методы лечения, которые позволяют быстро восстановить зрение и улучшить его остроту. Особое внимание уделяют пациентам, состоящим на диспансерном наблюдении, в том числе людям, страдающим сахарным диабетом.

Напомним, студенты медвузов, обучающиеся по целевому направлению, получают ежемесячные выплаты из регионального бюджета: 5 тысяч рублей для студентов специалитета и 10 тысяч рублей — для ординаторов.

Молодые специалисты могут рассчитывать на единовременную выплату 1 млн рублей, предоставление служебного жилья или компенсацию его найма. Через 3 года работы медикам предоставляется единовременная выплата в размере пяти окладов. 

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Автор:
сегодня, в 13:46 0
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