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Туляки могут бесплатно посетить выставку «Тула. Шедевры. Музеи России» в последний день ее работы

Туляки могут бесплатно посетить выставку «Тула. Шедевры. Музеи России» в последний день ее работы

Выставка закроется после 22 сентября.

22 сентября — последний день работы масштабной выставки в Фонде искусств — «Тула. Шедевры. Музеи России». По случаю финисажа посетить экспозицию можно бесплатно.

В этот день с концертом выступит инструментальный ансамбль «Легенда» Тульской областной филармонии. Тульский театр кукол представит спектакль для маленьких зрителей.

Экспозиция работает с 10 до 18 часов.

Напомним, на выставке порядка 300 экспонатов из своих коллекций предоставили 12 ведущих федеральных музеев, а также Императорский Тульский оружейный завод, Тульское музейное объединение. В экспозиции приняли участие: Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж, Исторический музей, Бахрушинский музей и другие. Каждый экспонат связан с историей и культурой Тульского края.

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