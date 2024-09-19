Туляки могут бесплатно посетить выставку «Тула. Шедевры. Музеи России» в последний день ее работы

22 сентября — последний день работы масштабной выставки в Фонде искусств — «Тула. Шедевры. Музеи России». По случаю финисажа посетить экспозицию можно бесплатно.

В этот день с концертом выступит инструментальный ансамбль «Легенда» Тульской областной филармонии. Тульский театр кукол представит спектакль для маленьких зрителей.

Экспозиция работает с 10 до 18 часов.

Напомним, на выставке порядка 300 экспонатов из своих коллекций предоставили 12 ведущих федеральных музеев, а также Императорский Тульский оружейный завод, Тульское музейное объединение. В экспозиции приняли участие: Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж, Исторический музей, Бахрушинский музей и другие. Каждый экспонат связан с историей и культурой Тульского края.