  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Избирком утвердил депутатов Тульской гордумы по одномандатным округам - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Избирком утвердил депутатов Тульской гордумы по одномандатным округам

Избирком утвердил депутатов Тульской гордумы по одномандатным округам

Кому достались мандаты?

Избирательная комиссия зарегистрировала депутатами Тульской городской Думы седьмого созыва кандидатов, избранных по одномандатным избирательным округам:

Одномандатный избирательный округ № 1 Медвенский

Комарова Надежда Николаевна

Одномандатный избирательный округ № 2 Скуратовский

Смолянинов Евгений Александрович

Одномандатный избирательный округ № 3 Ильинский

Воловатов Борис Сергеевич

Одномандатный избирательный округ № 4 Стадионный

Филина Олеся Николаевна

Одномандатный избирательный округ № 5 Центральный

Герасимова Дарья Владимировна

Одномандатный избирательный округ № 6 Чулковский

Даньшин Олег Николаевич

Одномандатный избирательный округ № 7 Пролетарский

Суслин Владимир Владимирович

Одномандатный избирательный округ № 8 Глушанковский

Тимаков Владимир Викторович

Одномандатный избирательный округ № 9 Криволученский

Бурвиков Никита Викторович

Одномандатный избирательный округ № 10 Приупский

Козьякова Надежда Александровна 

Одномандатный избирательный округ № 11 Советский

Картышов Александр Юрьевич

Одномандатный избирательный округ № 12 Парковый

Дементьева Анастасия Олеговна

Одномандатный избирательный округ № 13 Привокзальный

Ишутин Алексей Евгеньевич

Одномандатный избирательный округ № 14 Иншинский

Швыков Александр Владимирович

Одномандатный избирательный округ № 15 Косогорский

Рублевская Ирина Витальевна 

Одномандатный избирательный округ № 16 Серебровский

Астафьев Павел Владиславович

Одномандатный избирательный округ № 17 Ленинский

Трошин Владислав Игоревич

Одномандатный избирательный округ № 18 Комсомольский

Кожевников Сергей Сергеевич

Одномандатный избирательный округ № 19 Ряжский

Гончаров Константин Геннадьевич

Одномандатный избирательный округ № 20 Зареченский

Ларкин Михаил Николаевич

Был рассмотрен вопрос «Об исключении кандидатов из списка кандидатов в депутаты Тульской городской Думы седьмого созыва и передаче депутатских мандатов»На основании заявлений кандидатов, поданных в избирательную комиссию Тульской области, Комиссия постановила:

Исключить из списка кандидатов в депутаты Тульской городской Думы седьмого созыва, выдвинутого местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» и допущенного до распределения депутатских мандатов Натаркину Ольгу Юрьевну (номер в списке 3). Передать депутатский мандат следующему кандидату, включенному в список кандидатов в депутаты Тульской городской Думы седьмого созыва, выдвинутый Местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» и допущенный до распределения депутатских мандатов Шестовой Ирине Игоревне (номер в списке 9).

Исключить из списка кандидатов в депутаты Тульской городской Думы седьмого созыва, выдвинутого Тульским областным отделением политической партии «Коммунистическая партия РФ» и допущенного до распределения депутатских мандатов Лебедева Алексея Александровича (номер в списке 1).

Передать депутатский мандат следующему кандидату, включенному в список кандидатов в депутаты Тульской городской Думы седьмого созыва, выдвинутый Тульским областным отделением политической партии «Коммунистическая партия РФ» и допущенный до распределения депутатских мандатов Косаревой Татьяне Геннадьевне (номер в списке 3).

Исключить из списка кандидатов в депутаты Тульской городской Думы седьмого созыва, выдвинутого региональным отделением политической партии «Справедливая Россия» в Тульской области и допущенного до распределения депутатских мандатов Гребенщикова Сергея Валерьевича (номер в списке 1). Передать депутатский мандат следующему кандидату, включенному в список кандидатов в депутаты Тульской городской Думы седьмого созыва, выдвинутый Региональным отделением политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Тульской области и допущенный до распределения депутатских мандатов Комиссарову Алексею Сергеевичу (номер в списке 3).

Исключить из списка кандидатов в депутаты Тульской городской Думы седьмого созыва, выдвинутого Тульским региональным отделением политической партии «ЛДПР — Либерально-демократической партии России» и допущенного до распределения депутатских мандатов следующих кандидатов: Слуцкого Леонида Эдуардовича (номер в списке 1), Балберова Александра Александровича (номер в списке 2),  Киндеева Илью Игоревича (номер в списке 4).

Передать депутатские мандаты следующим кандидатам, включенным в список кандидатов в депутаты Тульской городской Думы седьмого созыва, выдвинутый Тульским региональным отделением политической партии «ЛДПР — Либерально-демократической партии России» и допущенный до распределения депутатских мандатов:

  • Маринкову Александру Славковичу (номер в списке 3);
  • Селиверстову Артему Алексеевичу (номер в списке 5).
 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 12:17 0
Другие статьи по темам
Событие
депутатыгордума
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Туляки могут бесплатно посетить выставку «Тула. Шедевры. Музеи России» в последний день ее работы
Туляки могут бесплатно посетить выставку «Тула. Шедевры. Музеи России» в последний день ее работы
Инфляция в Тульской области ниже, чем в целом по стране  
Инфляция в Тульской области ниже, чем в целом по стране  
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.