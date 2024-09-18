Избирком утвердил депутатов Тульской гордумы по одномандатным округам

Избирательная комиссия зарегистрировала депутатами Тульской городской Думы седьмого созыва кандидатов, избранных по одномандатным избирательным округам:

Одномандатный избирательный округ № 1 Медвенский

Комарова Надежда Николаевна

Одномандатный избирательный округ № 2 Скуратовский

Смолянинов Евгений Александрович

Одномандатный избирательный округ № 3 Ильинский

Воловатов Борис Сергеевич

Одномандатный избирательный округ № 4 Стадионный

Филина Олеся Николаевна

Одномандатный избирательный округ № 5 Центральный

Герасимова Дарья Владимировна

Одномандатный избирательный округ № 6 Чулковский

Даньшин Олег Николаевич

Одномандатный избирательный округ № 7 Пролетарский

Суслин Владимир Владимирович

Одномандатный избирательный округ № 8 Глушанковский

Тимаков Владимир Викторович

Одномандатный избирательный округ № 9 Криволученский

Бурвиков Никита Викторович

Одномандатный избирательный округ № 10 Приупский

Козьякова Надежда Александровна

Одномандатный избирательный округ № 11 Советский

Картышов Александр Юрьевич

Одномандатный избирательный округ № 12 Парковый

Дементьева Анастасия Олеговна

Одномандатный избирательный округ № 13 Привокзальный

Ишутин Алексей Евгеньевич

Одномандатный избирательный округ № 14 Иншинский

Швыков Александр Владимирович

Одномандатный избирательный округ № 15 Косогорский

Рублевская Ирина Витальевна

Одномандатный избирательный округ № 16 Серебровский

Астафьев Павел Владиславович

Одномандатный избирательный округ № 17 Ленинский

Трошин Владислав Игоревич

Одномандатный избирательный округ № 18 Комсомольский

Кожевников Сергей Сергеевич

Одномандатный избирательный округ № 19 Ряжский

Гончаров Константин Геннадьевич

Одномандатный избирательный округ № 20 Зареченский

Ларкин Михаил Николаевич

Был рассмотрен вопрос «Об исключении кандидатов из списка кандидатов в депутаты Тульской городской Думы седьмого созыва и передаче депутатских мандатов». На основании заявлений кандидатов, поданных в избирательную комиссию Тульской области, Комиссия постановила:

Исключить из списка кандидатов в депутаты Тульской городской Думы седьмого созыва, выдвинутого местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» и допущенного до распределения депутатских мандатов Натаркину Ольгу Юрьевну (номер в списке 3). Передать депутатский мандат следующему кандидату, включенному в список кандидатов в депутаты Тульской городской Думы седьмого созыва, выдвинутый Местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» и допущенный до распределения депутатских мандатов Шестовой Ирине Игоревне (номер в списке 9).

Исключить из списка кандидатов в депутаты Тульской городской Думы седьмого созыва, выдвинутого Тульским областным отделением политической партии «Коммунистическая партия РФ» и допущенного до распределения депутатских мандатов Лебедева Алексея Александровича (номер в списке 1).

Передать депутатский мандат следующему кандидату, включенному в список кандидатов в депутаты Тульской городской Думы седьмого созыва, выдвинутый Тульским областным отделением политической партии «Коммунистическая партия РФ» и допущенный до распределения депутатских мандатов Косаревой Татьяне Геннадьевне (номер в списке 3).

Исключить из списка кандидатов в депутаты Тульской городской Думы седьмого созыва, выдвинутого региональным отделением политической партии «Справедливая Россия» в Тульской области и допущенного до распределения депутатских мандатов Гребенщикова Сергея Валерьевича (номер в списке 1). Передать депутатский мандат следующему кандидату, включенному в список кандидатов в депутаты Тульской городской Думы седьмого созыва, выдвинутый Региональным отделением политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Тульской области и допущенный до распределения депутатских мандатов Комиссарову Алексею Сергеевичу (номер в списке 3).

Исключить из списка кандидатов в депутаты Тульской городской Думы седьмого созыва, выдвинутого Тульским региональным отделением политической партии «ЛДПР — Либерально-демократической партии России» и допущенного до распределения депутатских мандатов следующих кандидатов: Слуцкого Леонида Эдуардовича (номер в списке 1), Балберова Александра Александровича (номер в списке 2), Киндеева Илью Игоревича (номер в списке 4).

Передать депутатские мандаты следующим кандидатам, включенным в список кандидатов в депутаты Тульской городской Думы седьмого созыва, выдвинутый Тульским региональным отделением политической партии «ЛДПР — Либерально-демократической партии России» и допущенный до распределения депутатских мандатов: