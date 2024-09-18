Избирком утвердил депутатов Тульской гордумы по одномандатным округам

Избирательная комиссия зарегистрировала депутатами Тульской городской Думы седьмого созыва кандидатов, избранных по одномандатным избирательным округам:
Одномандатный избирательный округ № 1 Медвенский
Комарова Надежда Николаевна
Одномандатный избирательный округ № 2 Скуратовский
Смолянинов Евгений Александрович
Одномандатный избирательный округ № 3 Ильинский
Воловатов Борис Сергеевич
Одномандатный избирательный округ № 4 Стадионный
Филина Олеся Николаевна
Одномандатный избирательный округ № 5 Центральный
Герасимова Дарья Владимировна
Одномандатный избирательный округ № 6 Чулковский
Даньшин Олег Николаевич
Одномандатный избирательный округ № 7 Пролетарский
Суслин Владимир Владимирович
Одномандатный избирательный округ № 8 Глушанковский
Тимаков Владимир Викторович
Одномандатный избирательный округ № 9 Криволученский
Бурвиков Никита Викторович
Одномандатный избирательный округ № 10 Приупский
Козьякова Надежда Александровна
Одномандатный избирательный округ № 11 Советский
Картышов Александр Юрьевич
Одномандатный избирательный округ № 12 Парковый
Дементьева Анастасия Олеговна
Одномандатный избирательный округ № 13 Привокзальный
Ишутин Алексей Евгеньевич
Одномандатный избирательный округ № 14 Иншинский
Швыков Александр Владимирович
Одномандатный избирательный округ № 15 Косогорский
Рублевская Ирина Витальевна
Одномандатный избирательный округ № 16 Серебровский
Астафьев Павел Владиславович
Одномандатный избирательный округ № 17 Ленинский
Трошин Владислав Игоревич
Одномандатный избирательный округ № 18 Комсомольский
Кожевников Сергей Сергеевич
Одномандатный избирательный округ № 19 Ряжский
Гончаров Константин Геннадьевич
Одномандатный избирательный округ № 20 Зареченский
Ларкин Михаил Николаевич
Был рассмотрен вопрос «Об исключении кандидатов из списка кандидатов в депутаты Тульской городской Думы седьмого созыва и передаче депутатских мандатов». На основании заявлений кандидатов, поданных в избирательную комиссию Тульской области, Комиссия постановила:
Исключить из списка кандидатов в депутаты Тульской городской Думы седьмого созыва, выдвинутого местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» и допущенного до распределения депутатских мандатов Натаркину Ольгу Юрьевну (номер в списке 3). Передать депутатский мандат следующему кандидату, включенному в список кандидатов в депутаты Тульской городской Думы седьмого созыва, выдвинутый Местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» и допущенный до распределения депутатских мандатов Шестовой Ирине Игоревне (номер в списке 9).
Исключить из списка кандидатов в депутаты Тульской городской Думы седьмого созыва, выдвинутого Тульским областным отделением политической партии «Коммунистическая партия РФ» и допущенного до распределения депутатских мандатов Лебедева Алексея Александровича (номер в списке 1).
Передать депутатский мандат следующему кандидату, включенному в список кандидатов в депутаты Тульской городской Думы седьмого созыва, выдвинутый Тульским областным отделением политической партии «Коммунистическая партия РФ» и допущенный до распределения депутатских мандатов Косаревой Татьяне Геннадьевне (номер в списке 3).
Исключить из списка кандидатов в депутаты Тульской городской Думы седьмого созыва, выдвинутого региональным отделением политической партии «Справедливая Россия» в Тульской области и допущенного до распределения депутатских мандатов Гребенщикова Сергея Валерьевича (номер в списке 1). Передать депутатский мандат следующему кандидату, включенному в список кандидатов в депутаты Тульской городской Думы седьмого созыва, выдвинутый Региональным отделением политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Тульской области и допущенный до распределения депутатских мандатов Комиссарову Алексею Сергеевичу (номер в списке 3).
Исключить из списка кандидатов в депутаты Тульской городской Думы седьмого созыва, выдвинутого Тульским региональным отделением политической партии «ЛДПР — Либерально-демократической партии России» и допущенного до распределения депутатских мандатов следующих кандидатов: Слуцкого Леонида Эдуардовича (номер в списке 1), Балберова Александра Александровича (номер в списке 2), Киндеева Илью Игоревича (номер в списке 4).
Передать депутатские мандаты следующим кандидатам, включенным в список кандидатов в депутаты Тульской городской Думы седьмого созыва, выдвинутый Тульским региональным отделением политической партии «ЛДПР — Либерально-демократической партии России» и допущенный до распределения депутатских мандатов:
- Маринкову Александру Славковичу (номер в списке 3);
- Селиверстову Артему Алексеевичу (номер в списке 5).